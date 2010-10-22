Бютовцы поснимали плакаты и ушли из сессионного зала ВР
13:22, 22 октября 2010Политика
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В 14:30 по плану - спецзаседание
Народные депутаты от БЮТ покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в 13 часов бютовцы убрали плакаты из президиума ВР и ложи правительства, которые они развесили еще утром.
Кроме того, народные депутаты от этой политической силы разблокировали вход в президиум ВР, поскольку двери были подперты стульями.
После этого со своих депутатских мест бютовцы забрали карточки для голосования и покинули сессионный зал.
В 14.30 в Верховной Раде должно состояться специальное заседание по случаю 60-й годовщины со дня подписания Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.
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