Кличко объяснил, для чего нужно менять политиков

Лидер партии «Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)» Виталий КЛИЧКО 21 октября начал предвыборный тур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, первым городом, который посетил В.КЛИЧКО, стал Херсон.

На встрече с избирателями В.КЛИЧКО отметил, что «четыре года плодотворной работы в Киеве в оппозиции к власти «космического» мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО принесли свои результаты – нам удалось решить немало проблем столичных жителей. Но я понимаю, что изменения нам нужны не только в столице, но и в других городах и селах. Иначе мы еще долго не будем иметь тех результатов, на которые надеемся. Жизнь в регионах нельзя изменить мгновенно, по указанию из центра. Нужна системная работа и простые, понятные шаги».

По словам политика, для этого партия «УДАР» предлагает каждому городу, каждой области свой план реформ: «Мы видим лишь один путь – шаг за шагом внедрять европейские стандарты в нашу жизнь. Они станут реальностью, если местная власть не будет дерибанить бюджет и не будет ожидать указаний сверху, а будет думать «на перспективу», будет иметь четкую стратегию развития своего региона и будет придерживаться ее на практике».

Представляя херсонскую команду, В.КЛИЧКО выразил надежду на то, что его представители найдут поддержку среди местного населения. «Надеюсь, что вы придете 31 октября на избирательные участки и дадите шанс проявить себя простым и порядочным людям, которые понимают ваши проблемы и готовы их решать. Я убежден, что только вместе мы изменим страну. Давайте объединяться. Докажем всем, что у Украины есть шанс на будущее. И этот шанс – это сила порядочных людей. Только эта сила способна остановить нечестных политиков, нахальных чиновников, коррупцию и хаос», – отметил В.КЛИЧКО.

В рамках визита в Херсон Виталий Кличко также встретился с мэром города Владимиром САЛЬДО. Среди вопросов, которые они обсудили, важное место заняла тема обеспечения честности и прозрачности на выборах 31 октября. «Мы убеждены, что выборы должны пройти максимально честно и открыто, чтобы все политические силы независимо от их «политического веса» получили равные условия», – отметил В.КЛИЧКО.

После этого 21 октября В.КЛИЧКО в рамках предвыборного тура побывал в Днепропетровске.

Политик пообщался с педагогическим коллективом и студентами Днепропетровского института физкультуры и спорта, которых он поздравил с 30-летием их альма-матер. «Такие вузы, как ваш, очень нужные нашей стране. Ведь, несмотря на все трудности, отсутствие необходимого финансирования, вы воспитываете спортсменов, которые прославляют Украину далеко за ее пределами. К сожалению, наша страна не всегда может похвастаться экономическими или политическими победами. А спорт – одна из немногих сфер, которой мы действительно гордимся», – отметил В.КЛИЧКО.

Во время митинга, который состоялся на центральной площади Днепропетровска, В.КЛИЧКО призвал местных жителей прийти на выборы 31 октября. «Я знаю, что многие из вас разуверились в политиках, которые обещали «золотые горы». Но сейчас мы имеем реальный шанс изменить власть на местах, избрать людей, которые знают местные проблемы, готовы их решать и в действительности думают об интересах своей общины. Большие партии далеки от людей, их интересует только лишь власть. Для политической партии «УДАР» власть – это исключительно инструмент для проведения реформ, возможность навести порядок и реализовать проекты, которые приблизят жизнь каждого с нас к европейским стандартам», – заявил политик.

“Я много лет прожил в Европе и хочу, чтобы принципы, которые действуют там, работали и у нас. А для этого нужно менять политиков”, - отметил В.КЛИЧКО.