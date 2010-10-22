Балога: в Украине все партии должны быть националистическими

Лидер «Единого центра» Виктор БАЛОГА считает, что в Украине все партии должны быть националистическими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос о своем отношении к инициативе отдельных политических сил запретить в Украине националистические партии.

«Если говорить о том, что такое националистическая партия, то любая партия, которая зарегистрирована Минюстом, должна быть националистической, - отметил В.БАЛОГА. - Что такое национализм? Если мы с вами украинцы, независимо от того, которой мы нации или вероисповедания, - все должны быть националистами, все должны переживать за то, что в наших руках государство –Украина. И поэтому вешать ярлыки и говорить, что национализм «это плохо, а мы – это хорошо» - это не тот путь, который объединит страну». По словам В.БАЛОГИ, он «негативно» воспринимает призывы, которые в настоящее время делаются на Востоке в одну сторону, а на Западе в другую, которые нас разъединяют.

«Если мы хотим строить гражданское общество в спокойствии, а только в спокойствии его можно построить, то очень важно, чтобы мы не говорили, что ЮЩЕНКО был Президентом правой части Украины, а ЯНУКОВИЧ – левой. Хотим мы этого или нет, а ЯНУКОВИЧ легитимно избранный Президент, как и все предыдущие, - заметил лидер «Единого центра”. - И от нас с вами зависит строительство общей Украины».

По мнению В.БАЛОГИ, «сегодня политики разделяют страну», делая необдуманные заявления. «Поэтому я крайне негативно воспринимаю такие призывы, которые не продуманы, - добавил политик. – Очень плохо, что на них не реагирует власть. Я считаю, что Президент таким призывам должен сделать резкое предупреждение. Для этого есть все механизмы влиять на те политические силы, которые такие лозунги делают».

Как сообщалось, в Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает запретить все националистические организации в Украине, в частности партию ВО «Свобода», заявил народный депутат от провластной Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ.