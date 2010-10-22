В Грузии заместителя министра экономики уволили за незнание госязыка

В Грузии отправлен в отставку заместитель министра экономики Урузмаг Каркусов, сообшает "Грузия Online”. Такое решение приняла глава министерства Вера КОБАЛИЯ.

В министерстве, как сообщает агентство Pirweli, заявили, что У.КАРКУСОВ был уволен прежде всего из-за незнания грузинского языка. На решение о его отставке также повлияли контакты чиновника с оппозицией и его отъезд в некую командировку без разрешения министра.

У.КАРКУСОВ занимал пост заместителя министра экономики с 2007 года. До этого он руководил так называемым "альтернативным" правительством Южной Осетии - прогрузинской структурой, которая пользовалась поддержкой официального Тбилиси и оспаривала легитимность цхинвальских властей во главе с Эдуардом КОКОЙТЫ, отмечает Лента.ру.