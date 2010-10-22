БЮТ блокирует трибуну ВР, чтобы не пустить туда Табачника

Фракция БЮТ блокирует трибуну Верховной Рады, потому что не хочет слушать отчет министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что фракция БЮТ утром заблокировала трибуну с требованием не допустить к выступлению во время Часа правительства министра образования Д.ТАБАЧНИКА.

Он добавил, что это решение было принято на заседании фракции.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, депутаты от БЮТ отмечали, что «Д.ТАБАЧНИК является главным украинофобом, этот человек раскалывает украинское общество, этот человек ненавидит украинскую историю и украинский народ». Поэтому фракция сделает все, чтобы он не мог выступить с трибуны парламента, сказал бютовец.

«И вообще фракция сегодня приняла решение, что этот человек, пока он будет занимать должность министра, фракция будет делать все, чтобы он в Верховной Раде никогда не выступал, до тех пор, пока его не освободят от должности», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Он также отметил, что вместо вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сегодня в парламент опять «пришла бригада министров под председательством министра аграрной политики господина ПРИСЯЖНЮКА и десять первых заместителей министерств и ведомств».

По его словам, «мы это все уже один раз слушали, и второго раза такого издевательства мы уже не допустим».

Как сказал А.КОЖЕМЯКИН, это также одна из причин, почему фракция заблокировала трибуну парламента.

В то же время А.КОЖЕМЯКИН не исключает, что сегодня может быть разблокирована работа парламента. Он отметил, что это может состояться в том случае, когда руководство парламента и фракции большинства согласятся первым вопросам поставить на рассмотрение ВР проект постановления о контроле за ростом цен на продукты первой необходимости, а также будет поставлен вопрос о создании ВСК относительно нарушений в избирательном процессе, а также вопрос о сложении депутатских полномочий совместителями.

А.КОЖЕМЯКИН также настаивает на том, чтобы сегодня был рассмотрен в парламенте вопрос о «незаконном снятии с избирательного процесса кандидатов от нашей партии во Львовской и Киевской областях».