ПР говорит, что европейская партия стала заложницей украинской оппозиции

В Партии регионов называют проявлением политической мудрости перенос рассмотрения резолюции Европарламента, касающейся ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, размещенном на официальном сайте политической силы.

В заявлении отмечается, что Партия регионов подтверждает свое уважение всем депутатам Европейского парламента и считает проявлением политической мудрости и ответственности решение большинства из них перенести рассмотрение резолюции, касающейся ситуации в Украине на следующую сессию, которая состоится в первой декаде ноября.

“Уверенны, что это решение позволит европейским политикам сформировать взвешенное, объективное мнение относительно демократических процессов в Украине, а не пользоваться при этом лишь информацией, полученной от отдельных украинских политических партий, которые до сих пор не могут смириться с поражением на февральских президентских выборах, а также падением своей популярности в стране”, - отмечают в Партии регионов.

«Регионалы» отмечают, что победа непредвзятой точки зрения в стенах Европарламента произошла по инициативе депутатов от Прогрессивного альянса социалистов и демократов (ПАСД), которые являются партнером Партии регионов. В заявлении подчеркивается, что эта политическая сила традиционно последовательно выступает за сближение Европейского Союза с Украиной и в своих оценках ситуации в нашем государстве всегда старается не стать инструментом внутриполитической борьбы и объективно воспринять информацию о ситуации в Украине.

«К сожалению, крупнейшая партия Европейского парламента, которая стала заложницей откровенно предвзятого мнения со стороны украинских партнеров, оказалась вовлеченной в реализацию предвыборных технологий тех оппозиционных сил, которые еще вчера олицетворяли власть в нашем государстве. Мы приветствуем тот факт, что ПАСД совместно с другими конструктивными силами в Европарламенте не позволил сделать с резолюции инструмент влияния на ситуацию в Украине накануне намеченных на 31 октября местных выборов”, - сказано в заявлении.

“Партия регионов как ответственная политическая сила, которая направляет все свои усилия для обеспечения достойного уровня жизни граждан Украины и вступления страны в Европейский Союз, подтверждает свое намерение активно сотрудничать со всеми политическими силами в Европейском парламенте и является открытой для диалога”, - отмечают авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, 6 групп Европарламента предложили свои проекты резолюции после чего 4 группы смогли договориться о компромиссном варианте документа.

20 октября в Европарламенте состоялись дебаты, касающиеся ситуации в Украине.

21 октября Европарламент принял решение отложить рассмотрение резолюции по Украине на следующую сессию, которая должна состояться 10-11 ноября в Брюсселе.

С предложением отложить голосование выступил депутат Ханнес СВОБОДА (Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Австрия). Его предложение также поддержал лидер европейских консерваторов Михал Томаш КАМИНСКИ. «Это будет мудро с нашей стороны отложить голосование на следующую сессию», - сказал депутат.