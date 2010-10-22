Суд поставил точку в четырехлетней тяжбе Черновецкого и Томенко

Верховный Суд Украины отклонил кассационную жалобу Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по делу по иску к заместителю Председателя Верховной Рады Николаю ТОМЕНКО о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Комментируя это решение суда, Н.ТОМЕНКО назвал его важным и показательным, как прецедент в общественной дискуссии относительно деятельности должностных лиц и политиков. Он сообщил, что передал копии материалов народному депутату Юрию БУТУ и журналистке «5 канала» Ольге СНИЦАРЧУК, поскольку «они (материалы) создали прецедент для судейского рассмотрения подобных дел». Н.ТОМЕНКО объяснил, что, в частности, в решении суда отмечено: «истец является политиком и публичным лицом, потому открыт для суровой критики и пристального наблюдения общественности и предел допустимой критики относительно такого лица является значительно шире». В решении также отмечается, что ответчик как народный депутат, «в соответствии с предоставленными ему законом полномочиями в процессе обсуждения вопроса выразил свое мнение относительно серьезной проблемы, которая в последнее время является предметом обсуждения общества, экспертов и политологов и которая сложилась в Киевском городском совете. Целью выступления ответчика было привлечение внимания народных депутатов и общественности к серьезной проблеме».

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО выразил удовлетворение, что четырехлетняя судебная волокита подтвердила правильность его действий, которыми он привлек внимание к необходимости борьбы с коррупцией в столице, которая сложилась с приходом к власти Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщалось, 3 ноября 2006 года во время своего выступления Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что семья и близкие родственники мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО контролируют все земельные вопросы, влияют на коммунальные предприятия города и тому подобное. В соответствии с этим, Н.ТОМЕНКО сделал вывод, что «на сегодняшний день в городе Киеве, чтобы занять какую-то должность, нужно будет принадлежать или к семье ЧЕРНОВЕЦКОГО, или к семье СУПРУНЕНКО или семье КОМАРНИЦКИХ .... на языке закона называется политической коррупцией». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ же в свою очередь обратился в суд с требованием признать эту информацию недостоверной и отметил, что после распространения этой информации «доверие и уважение людей ко мне и моей семье находятся под угрозой, следовательно, честь и достоинство мои личные и моей семьи запятнаны».

Решением Оболонского районного суда Киева от 21 февраля 2007 года в удовлетворении исковых требований Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ было отказано. Также в удовлетворении исковых требований отказал ему и Апелляционный суд Киева (решение от 19 ноября 2007 года). Окончательную же точку в этом деле, которое тянулось почти четыре года, поставил ВСУ, который кассационную жалобу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отклонил.