Литвин не может понять логики БЮТ: это напоминает конвульсии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не видит логики в действиях оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он сказал, что представители парламентских фракций, которые не входят в большинство, имеют право по пятницам задавать вопросы представителям правительства. По его словам, было определено, что вопросы будут задавать вице-премьер-министру Украины Сергею ТИГИПКО и министру образования и науки Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

В.ЛИТВИН сообщил, что С.ТИГИПКО находится в отпуске, поэтому нет возможности ему сегодня ставить вопросы. В.ЛИТВИН добавил, что С.ТИГИПКО находится в Симферополе. Председатель ВР также сообщил, что разговаривал с С.ТИГИПКО, и тот готов в любой момент прийти в парламент и ответить на любой вопрос, но “сейчас он находится в отпуске и это его право”.

В.ЛИТВИН отметил, что вместо этого в ВР приглашены министры, которые отвечают за социально-экономические вопросы.

Депутаты от БЮТ «заблокировали трибуну. Я логики понять не могу. Это мне иногда напоминает просто конвульсии», - сказал В.ЛИТВИН.

На вопрос журналистов, будет ли работать сегодня парламент, В.ЛИТВИН ответил: «Во всяком случае, в 14.30 будет специальное заседание Верховной Рады».