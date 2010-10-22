Луценко рад «неконституционной и нечестной» отмене политреформы

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО считает правильным возвращение Конституции 1996 года.

Об этом он сказал в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, его не пугает «возврат к суперполномочиям» Президента, хотя он и не поддерживает тот способ, каким было восстановлено действие старой Конституции.

«Это неконституционные, нечестные действия, которые не имеют ничего общего с украинским и международным правом», - сказал он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что его удовлетворяет данная ситуация, поскольку теперь, по аналогии с Грузией, на следующих президентских выборах украинцы имеют возможность избрать Президента, который будет иметь достаточно полномочий, чтобы вывести страну из кризиса. «Украина может избрать Президента-демократа, только не трутня, а нормального, действенного, с планом спасения страны, Президента, который без оглядки на «бардачный» парламент начнет делать из Украины нормальную, цивилизованную, европейскую страну», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что сегодня ему трудно сказать, кто может стать подобным лидером.