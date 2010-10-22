БЮТ заблокировал работу Верховной Рады
09:59, 22 октября 2010Политика
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«Где честные выборы?»
Народные депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, еще до начала пленарного заседания бютовцы заблокировали президиум и трибуну ВР, а также ложу правительства.
Вход в президиум заблокирован стульями. Кроме того, в президиуме вывешен плакат: «Где честные выборы?»
В ложе правительства также размещены плакаты: «Позор карманным избирательным комиссиям», «Правительство, останови эмиссию – причину резкого роста цен» и «Экономический провал – уже сегодня».
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