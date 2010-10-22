Тимошенко говорит, что в Украине - «политический террор»

Один из лидеров оппозиции Юлия Тимошенко готова встретиться с президентом Виктором Януковичем. Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle, называя ситуацию в Украине перед выборами "политическим террором".

Тимошенко говорит, что 9 оппозиционных партий в совместном заявлении сообщали об отсутствии предпосылок для прозрачной избирательной кампании и очень надеялись на резолюцию Европарламента.

"Нам важно было, чтобы, проанализировав всю эту ситуацию, Европарламент просто сказал, что если сохранятся такие правила, выборы не будут признаны ЕС состоявшимися честно и без нарушений", - говорит Тимошенко.

Оценивая переход бывших депутатов БЮТ из оппозиции в парламентское большинство, Тимошенко говорит: "В Украине не все могут держать удар, и бороться со страхом." Она утверждает, что в Украине построено сегодня полицейское государство, а СБУ занимается "политическим террором".

"Приглашают жен, мужей, детей. Возбуждают уголовные дела, полностью разрушают жизнь людей. Одно требование - вступать в Партию регионов", - заявляет лидер оппозиции.

Президент Янукович уже озвучил свое желание встретиться с представителями оппозиции. Тимошенко заявила DW, что добивается этого уже 2 месяца и обязательно придет: "Думаю, что он преднамеренно выждал время, когда запущены все модели фальсификаций, и потом будет встречаться тогда, когда выборы уже будут провалены", - прибавила Тимошенко.