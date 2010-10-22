Украина пытается копировать российскую политическую систему?

В Центре социально-консервативной политики (Украина) проанализировали партийные системы Украины и России и констатировали тенденцию к копированию в нашей стране российской политической системы, которая похожа на двухпартийную, суть которой - в управляемой демократии.

Такую точку зрения высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО на заседании ЦСКП, сообщает корреспондент УНИАН.

При этом, по мнению политолога, информационное пространство в Украине остается разнообразным, дисперсным и пока не до конца подконтрольным.

«Одна из составляющих такого режима - административная вертикаль - у нас уже формируется, а подконтрольности информационного пространства - еще одной составляющей управляемой демократии в нашей стране нет. Скорее это демонстрация лояльности руководства СМИ и его нежелание быть в конфликте с Президентом», - считает В.ФЕСЕНКО. При этом он подчеркнул, что при попытках внедрения управляемой демократии в Украине, в силу специфики нашего государства, тенденции конкурентности в политической системе страны сохранятся.

В свою очередь, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей БЕЛАШКО обратил внимание, что курс на двухпартийность в российской политике дал неплохие результаты.

«Политическое поле было очищено от маргинальных образований, технологических проектов стало меньше», - пояснил С.БЕЛАШКО. Но для украинской демократии, по его мнению, двухпартийная система несет серьезные угрозы.

Руководитель социологической компании R&B Евгений КОПАТЬКО коснулся проблем будущих выборов в местные советы. По его мнению, наблюдается электоральная депрессия и усталость избирателей, многие не хотят идти на выборы. Страна, по его мнению, исчерпала лимит на социальные потрясения, нужно принимать меры. Е.КОПАТЬКО считает, что примеров для подражания на пути к оптимальной политической системе у нас быть не должно, ведь настоящей демократии нет ни в США, ни во Франции, ни в Германии.

«Нужно попробовать создать пусть не конкурентное, но хотя бы комплиментарное политическое пространство», - подытожил социолог.