Украина намерена присоединиться к боевой тактической группе ЕС

Украина намерена присоединиться к боевой тактической группе стран Евросоюза HELBROC, в которую входят военные подразделения Греции, Болгарии, Румынии и Кипра.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО на совместной пресс-конференции с председателем Военного комитета Европейского Союза, генералом Хаканом СИРЕНОМ.

По его словам, в Украине будет создано подразделение этой боевой тактической группы в составе до 100 морских пехотинцев и 10 штабных офицеров. Планируется также задействовать самолет Ил-76 с экипажем. "Военное сотрудничество с Евросоюзом сегодня переходит из теоретической плоскости в практическую, в частности, через участие Украины в данной боевой тактической группе", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

Генерал Х.СИРЕН отметил, что присоединение Украины к боевой тактической группе является важным для ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, Г.ПЕДЧЕНКО добавил, что украинские военные примут участие в антипиратской операции ЕС "Аталанта" в Индийском океане. Через несколько дней офицер Военно-морских сил ВСУ отбудет для работы в штабе операции в Англии.

«Это первый шаг, где будет наш представитель, и Украина уже практически будет входить в состав государств, которые вместе с ЕС принимают участие в операции «Аталанта»», - сказал Г.ПЕДЧЕНКО, отметив, что украинская сторона будет наращивать усилия в этом направлении: «Рассматривается участие специального отряда от СБУ и ВСУ в количестве до 30 человек», - сообщил начальник Генштаба.

В свою очередь, Х.СИРЕН уточнил, что представители украинского спецподразделения будут принимать практическое участие в операции «Аталанта» непосредственно на кораблях.