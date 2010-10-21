Партия регионов признала проблему списков-двойников

Председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ возлагает ответственность за появление избирательных списков-двойников некоторых оппозиционных партий на лидеров этих политических сил, «которые не смогли справиться с внутрипартийными конфликтами».

Об этом говорится в заявлении политика, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

В качестве примеров А.ЕФРЕМОВ привел Киевскую и Львовскую областные организации партии «Батькивщина», где возникли конфликты еще до создания списков-двойников кандидатов в депутаты «вследствие постоянных разбирательств, кто у них более легитимный руководитель в местных партийных организациях».

При этом «регионал» призвал оппозиционные политические силы, «которые посеяли конфликты в своих местных партийных организациях», прекратить внутренние распри «при подготовке списков кандидатов в депутаты на местные выборы».

Также А.ЕФРЕМОВ обратился к территориальным избирательным комиссиям с предложением немедленно выполнить решения судов, которые позволяют партиям самим решать, кого они делегируют в депутаты местных советов, чтобы обеспечить политическим силам равный доступ к избирательному процессу.