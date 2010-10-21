Тимошенко завтра посетит Сумы

Завтра, 22 октября, лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО посетит город Сумы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной организации ВО «Батьківщина».

Программа пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в Сумах предусматривает ее встречу с партийным активом ВО «Батьківщина», представителями студенческих и общественных организаций, кандидатами на должности городских председателей.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в офисе областной парторганизации даст пресс-конференцию, выступит на ТРК «Видикон», а вечером на площади Независимости выступит на встрече с избирателями Сумщины.

В тот же день Ю.ТИМОШЕНКО вернется в Киев.