Волна гражданского неповиновения пройдет в день перед выборами

Если акции протеста предпринимателей 21 октября, направленные против принятия Налогового кодекса в существующей редакции, не дадут положительного результата, то уже 30 октября, накануне выборов в местные органы власти, Украину ожидает волна массовых акций гражданского неповиновения.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе этого Центра.

«Предприниматели не случайно избрали 30 октября датой начала радикальных действий. Они справедливо рассчитывают быть широко услышанными, стать топ-темой для СМИ, поскольку политическая агитация уже будет запрещена и предвыборное напряжение в эфире сойдет на нет. Также преследуется цель привлечь к своим проблемам внимание зарубежных СМИ и наблюдателей, которые прибудут в Украину с целью мониторинга и освещения голосования на выборах в местные советы», - отметил А.ДАНИЛЮК.

По словам эксперта, у Президента и правительства осталось крайне мало времени, чтобы «обратиться к здравому смыслу, и просто снять проблему. Треть предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, осуществляют свою деятельность на юге и востоке страны - в регионах, которые партия власти считает для себя базовыми. Выборы, в данном случае, хороший способ сказать «нет» политикам, которые с таким усердием разрушают твой бизнес и жизнь».

«Кроме того, в соответствии с Конституцией 1996 г., 22 ноября должен стартовать избирательный процесс по избранию депутатов в Верховную Раду Украины. Очень символично, что эта дата совпадает с очередной годовщиной начала Помаранчевой революции, главной движущей силой которой стал именно тот средний класс, с которым сегодня власть снова отказывается считаться. И тогда протесты, в значительной степени, были вызваны именно грабительской фискальной политикой премьера ЯНУКОВИЧА и первого вице-премьера АЗАРОВА. Если у них на этот счет до сих пор не возникло ощущения «дежавю», то в ближайшие дни оно серьезно даст о себе знать», - подытожил А.ДАНИЛЮК.