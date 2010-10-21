У Януковича просят места в его комитете для двух нардепов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на своем заседании принял обращение к Виктору ЯНУКОВИЧУ с рекомендацией включить в состав Комитета экономических реформ при Президенте Украины главу комитета Наталию КОРОЛЕВСКУЮ, а также главу Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталия ХОМУТЫННИКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

Выступая на заседании комитета, народный депутат Валерий КРАЙНИЙ отметил, что Комитет по экономическим реформам является важным органом при Президенте Украины, целью которого является внедрение системных экономических преобразований, обеспечения устойчивого экономического развития Украины, как предпосылки роста благосостояния ее населения.

При создании Комитета по экономическим реформам среди представителей исполнительной власти и экспертной среды были включены руководители только двух комитетов Верховной Рады Украины - по вопросам бюджета и по вопросам экономической политики. При этом представители ключевых комитетов ВР: Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и Комитета по налоговой и таможенной политики в Комитет по экономическим реформам при Президенте включены не были. По мнению В.КРАЙНЕГО, подобная избирательность в отношении представителей парламента, разделение на «своих» и «чужих» в условиях необходимости консолидации усилий для преодоления экономического кризиса являются неоправданными.

«Партийная принадлежность, фракционность не должны быть основанием для включения или невключения руководителя комитета ВР в совещательные и консультативные органы, создаваемые при Президенте Украины, в том числе и в Комитет экономических реформ», - считает народный депутат.

С целью проведения консолидированной национальной политики в сфере реформирования экономики страны, реальных преобразований, а не только их имитации, народные депутаты считают целесообразным расширить состав участников Комитета экономических реформ за счет включения в него глав всех профильных комитетов ВР, которые непосредственно занимаются вопросами разработки и согласования экономического законодательства.

Единогласным решением членов Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства было рекомендовано обратиться к В.ЯНУКОВИЧУ с рекомендацией включить в состав Комитета экономических реформ при Президенте Украины Н.КОРОЛЕВСКУЮ и В.ХОМУТЫННИКА.

Также народные депутаты предлагают предоставить возможность оппозиции делегировать своих представителей для участия в заседаниях Комитета по экономическим реформам.