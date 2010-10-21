У Тимошенко поняли, что в отчете ГлавКРУ - сплошные комплименты

Нынешняя власть обвинениями в адрес бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО пытается отвлечь внимание от экономического провала.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ сегодня на заседании оппозиционного правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

“Всплеск цен на питание, рост тарифов на газ и коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста и подавления малого бизнеса новым Налоговым кодексом – все это свидетельствует о полном экономическом провале правительственной команды ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА-ТИГИПКО”, - подчеркнул он.

По словам С.СОБОЛЕВА, «чтобы отвлечь внимание людей от этих проблем, во избежание ответственности за нахальное невыполнение собственных предвыборных обещаний, режим развернул лживую кампанию по дискредитации правительства ТИМОШЕНКО».

«На прошлой неделе они выставили американских псевдоаудиторов, которые почти за 100 миллионов гривен натягивали из Интернета ранее размещенные там за деньги «обличительные» статьи и систематизировали их во что-то вроде доклада», - отметил C.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что «героем» на этой неделе стал председатель Контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

«Следует заметить, что даже работу по дискредитации ТИМОШЕНКО господин АНДРЕЕВ делает спустя рукава. Его обвинения носят или абсурдный характер, или вообще выглядят как комплименты», - заявил С.СОБОЛЕВ.

По мнению премьера оппозиционного правительства, такие заявления делаются по четвергам, чтобы в пятницу “пережевывать” их в «Большой политике» на «Интере».

«Парадоксально, но когда американская аудиторская компания проводила аудит, то они сообщили, что получали информацию от КРУ. А сегодня КРУ сообщило, что получило информацию от американской аудиторской компании», - также добавил он.

По словам С.СОБОЛЕВА, сегодня главой КРУ названы те же шесть пунктов обвинений, что и так зваными американскими аудиторами, ключевой из которых – это кредитный заем Пенсионному фонду для своевременных выплат пенсий, а также 5 эпизодов, связанных с Министерством здравоохранения, в частности, с закупкой вакцины, лекарств и автомобилей скорой помощи, которые «проводились председателем тендерного комитета господином МЫТНИКОМ, который при новой власти стал министром здравоохранения».

«Что плохого, и в чем вина ТИМОШЕНКО, если она для своевременной выплаты пенсий предоставила займы Пенсионному фонду на сумму 42,1 млрд. грн.?», - подчеркнул он.

«Что плохого и где здесь вина ТИМОШЕНКО, если она для обеспечения своевременной выплаты зарплат и пенсий «средства, полученные от МВФ, в сумме 36,1 миллиардов гривен», направила не «на погашение внешнего долга», а видите, на «обеспечение текущих нужд госбюджета», то есть на зарплаты бюджетникам и обеспечение социальных программ? Что плохого и где здесь вина ТИМОШЕНКО, что она «увеличила уставный капитал “Нафтогаза», чтобы не повышать цены на газ?», - добавил С.СОБОЛЕВ.

Премьер оппозиционного правительства также отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО так же обвинена в том, что она, мол, незаконно спасала вклады граждан в проблемных банках и незаконно выдавала людям бесплатные акты на их землю, «а ЯНУКОВИЧ теперь в интересах земельной мафии эту программу свернул».

«И в конце концов, даже наши недоброжелатели не смогли найти хотя бы одну государственную копейку, какую ТИМОШЕНКО потратила не для людей, а положила бы себе в карман. Поэтому все обвинения в адрес ТИМОШЕНКО не имеют под собой почвы. Их цель только в том, чтобы в канун местных выборов очернить своего главного оппонента, отвлечь внимание граждан от экономического провала, который стал главным «достижением» ЯНУКОВИЧА за восемь месяцев его пребывания у власти», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Также, по его словам, заявления председателя КРУ относительно расследования деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО не отличаются от заказного аудита американской фирмы.