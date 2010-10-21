Эксперт прогнозирует массовую скупку голосов на выборах

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА прогнозирует, что на предстоящих 31 октября местных выборах скупка голосов избирателей может приобрести массовый характер, причем, не только в отдельных регионах, но и на всеукраинском уровне.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН относительно рассмотрения Одесской городской территориальной избирательной комиссией вопроса о покупке голосов на одном из мажоритарных округов.

«Местные выборы всегда отличались особыми методами «агитации». Как правило, дистанция между субъектами избирательного процесса – небольшая, что позволяет массово прибегать к таким завуалированным способам покупки голосов, как через так называемые социальные договора», - отмечает В.БАЛА.

Подобные методы, по его мнению, присущи, прежде всего, тем кандидатам, которые не имеют серьезного идеологического базиса, или чья динамика электоральной поддержки стремительно падает. «В данном случае, такие социальные договора могут инициировать не только отдельные кандидаты в городской совет Одессы, но и кандидаты в мэры, имеющие доступ до админресурса», - считает эксперт.

В то же время, по его словам, перспективы доказать факт покупки голоса – сомнительны, чем и пользуются «нечистые на руку» кандидаты.

«Практика доказывает, что поймать за руку «спецагитаторов» при покупке голоса достаточно проблематично. Однако активная гражданская позиция и кандидатов, и избирателей позволит минимизировать влияние таких технологий. Именно для этого существуют специальные документы декларативного характера, которые инициируют влиятельные кандидаты для отстаивания института честных выборов», - отмечает В.БАЛА.