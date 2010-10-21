Изгнанник из Батькивщины еще докажет Тимошенко, что работал на ее имидж

Бывший председатель Киевского областного совета Владимир МАЙБОЖЕНКО намерен доказать лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, что всегда работал и будет продолжать работать на ее имидж.

Об этом В.МАЙБОЖЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Предвыборная ситуация в Киевской области».

“Юлия ТИМОШЕНКО считает, что я раскольник, а я считаю, что раскольник – БОНДАРЕВ. И я докажу это Юлии Владимировне после выборов. Сейчас я не хочу встревать в полемику и раскалывать партийную структуру еще больше”, - сказал В.МАЙБОЖЕНКО.

Он отметил, что “всегда четко выполнял Устав и был дисциплинированным членом партии”.

В.МАЙБОЖЕНКО напомнил, что в 2006 г. был заместителем председателя киевского областного избирательного штаба БЮТ и в этих выборах политсила набрала 66 мандатов в облсовет из 120. Позже, в 2007 году, когда он был также начальником избирательного штаба на выборах в ВР, БЮТ набрал 54%. На выборах Президента в 2010 г., когда В.МАЙБОЖЕНКО был начальником штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, в области за данного кандидата проголосовали 70%. “Почти во всех избирательных кампаниях Киевская область получала награды от центрального штаба и лично от ТИМОШЕНКО. Это значит, что все 4 года, когда я возглавлял областной совет, будучи депутатом облсовета, а также 3 года, когда я возглавлял областную парторганизацию “Батьківщина” в Киевской области у нас все было нормально и мы шли от победы к победе”, - отметил В.МАЙБОЖЕНКО.

По словам политика, его снятием с должности руководителя областной парторганизации, руководили, в частности, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, а также Константин БОНДАРЕВ. Причем из партии его исключили, убежден В.МАЙБОЖЕНКО, чтобы состоялось голосование за К.БОНДАРЕВА. Поскольку исключение состоялось как раз в канун партийной конференции, где избирали нового руководителя облпарторганизации и на которую В.МАЙБОЖЕНКО, по его словам, “просто не пустили”. Если бы он присутствовал на конференции, то по его убеждению, голосовали бы за него.

В.МАЙБОЖЕНКО также отметил, что его “сняли” с должности председатели парторганизации и исключили из партии без его присутствия, то есть без объяснения причин и без возможности защитить себя или дать объяснение.

“Кому выгодна ситуация с расколом БЮТ? Я могу четко сказать, что это не я. Вся моя деятельность перед этим, цифры, которые я назвал, показывают, что я работаю только на имидж Юлии Владимировны”, - сказал В.МАЙБОЖЕНКО.

Он убежден, если не будет “контрпропаганды наших сопартийцев”, то БЮТ на местных выборах в Киевской области сможет набрать 30-35% голосов избирателей.

В.МАЙБОЖЕНКО заверяет, что его избирательный список профессиональнее и интереснее для Ю.ТИМОШЕНКО, нежели список К.БОНДАРЕВА. Политик заявляет, что с ним продолжают работать 22-24 парторганизации области, тогда как с К.БОНДАРЕВЫМ – только 6-7.

"Конференция Киевской областной парторганизации, где утверждался список кандидатов, проходила четко и легитимно. На ней из 37 районных и городских парторганизаций присутствовали 22. И из них все делегаты проголосовали за список кандидатов в облсовет. 22 организации покрывают 70% жителей Киевской области и в них находятся 75% членов партии”, - отметил В.МАЙБОЖЕНКО.

Он выразил убеждение, что “Батьківщина” достаточно мощная партия, чтобы справиться с существующими внутри нее проблемами.

“Я уверен, что еще докажу после выборов, что я действительно являюсь председателем областной парторганизации и действительно низы меня поддерживают”, - заявил В.МАЙБОЖЕНКО.

Кроме того, он сказал, что продолжает считать себя членом партии: “При том, что меня уже два раза исключали из партии, ни разу не сообщили. Мне даже мне не дали документ, что я исключен из партии, что я не председатель областной партии. Я считаю себя членом партии”.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялось заседание Киевской партийной областной конференции “Батьківщини”, на котором было принято решение о смене руководства организации. В частности, председателем облорганизации вместо В.МАЙБОЖЕНКО был избран К.БОНДАРЕВ. Однако, заявляют в БЮТ, областное управление юстиции по доверенности с Министерством юстиции и Администрацией Президента отказываются регистрировать данное решение.

15 сентября Центральная избирательная комиссия сформировала персональный состав территориальных избирательных комиссий на выборы в органы местного самоуправления 31 октября. В частности, в областную ТИК Киевской области были утверждены кандидаты, предложенные В.МАЙБОЖЕНКО от имени партии “ВО “Батьківщина”

4 октября пресс-служба народного депутата К.БОНДАРЕВА сообщила, что Киевская областная территориальная избирательная комиссия отказала Киевской областной организации "Батьківщина" в регистрации кандидатов в депутаты в Киевский облсовет, вместо этого зарегистрировала избирательный список от псевдоорганизации, которую возглавляет В.МАЙБОЖЕНКО, исключенный из рядов “Батьківщини”.