Королевская раскусила Азарова - почему Кабмин занижает инфляцию

«Мы требуем, чтобы инфляция была посчитана объективно и, в соответствии с Законом о бюджете, проиндексированы пенсии и зарплаты». Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире программы «Час» на «5-м канале».

По мнению главы парламентского комитета, в стране сложилась неконтролируемая ситуация с ценами. «Мы видим галоп цен - только за последние месяцы основные продукты питания выросли в цене почти вдвое. При этом в стране не произошло ничего сверхъестественного, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Более того - мы вышли из кризиса и находимся в восстановительном периоде. Но у нас продуктовый кризис накладывается на промышленный, что может привести к экономическому краху».

Она отметила, что по данным статистики инфляция за последние 9 месяцев составила 7%, а в сравнении с предыдущим годом – 10%. «Это официальные цифры, которые мы считаем необъективными. Все видят, что цены на продукты питания и на промышленные товары растут гораздо более высокими темпами, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, власть искусственно занижает инфляцию для того, чтобы не индексировать пенсии и зарплаты. «В итоге люди, которые и так бедно жили, в результате такой политики становятся еще беднее. Сколько можно обманывать людей, показывая им несуществующую инфляцию? Она занижается только с одной целью – чтобы не повышать пенсии и зарплаты, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Поэтому мы требуем, чтобы инфляция была посчитана объективно и, в соответствии с законом о бюджете, проиндексированы пенсии и зарплаты».

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в сентябре 2010 года, по сравнению с августом с.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

По сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года по сравнению с августом (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 0,1%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 15,2%.