В нашем посольстве в Чехии не видели, чтоб Данилишин приходил «сдаваться»

В Посольстве Украины в Чехии не подтверждают, что в понедельник, 18 октября, их посещали следователи Генеральной прокуратуры Украины, экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН и его адвокаты.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Посольства Андрей МОТОРНЫЙ заявил, что не располагает такой информацией.

«Я не могу вам подтвердить, что здесь были представители господина ДАНИЛИШИНА и прокуратуры. Я не готов вам сказать, у меня нет таких сведений», - сказал А.МОТОРНЫЙ.

При этом он отметил, что фамилии всех посещающих Посольство заносятся в специальный журнал, но в нем нет сведений о посещении Посольства экс-министром экономики Украины, его адвокатами и следователями.

Отвечая на вопрос, могли ли не внести фамилии этих людей в журнал посещений, А.МОТОРНЫЙ сказал: «Такого быть не может».

Как сообщал УНИАН, 20 октября заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ заявил, что экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии при обращении за помощью в лечебное учреждение.

Между тем адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в Посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов.

Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА произошло прямо на территории Посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА.