Донецкие коммунисты восстали против регионалов

В Донецке у здания областной государственной администрации проходит митинг представителей КПУ против фальсификации местных выборов и в знак протеста против давления со стороны Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие около 500 человек. Митингующие держат лозунги: «Голосуя, подумай, кому ты отдашь свой драгоценный голос» и «Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера».

Выступая на митинге, первый секретарь обкома КПУ в Донецкой области Николай КРАВЧЕНКО заявил, что на кандидатов в местные советы от КПУ оказывают давление, угрожают и шантажируют местные власти Донецкой области.

«Цинично, нагло, как катком, продолжают наезжать на народ. Мы будем обращаться в Парламентскую Ассамблею Европы, в ОБСЕ, будем доводить до сведения мировой общественности, что в Донецкой области как был беспредел, так и остался. У Партии регионов сегодня рейтинг 23%, а им нужно сделать его 80%», - отметил Н.КРАВЧЕНКО.

Народный депутат также добавил, что на кандидата от коммунистов на пост городского головы г. Красногоровки Донецкой области оказывают давление со стороны ГУМВД Украины в Донецкой области. «Звонили из управления кадров областного управления внутренних дел. Наш кандидат является работником милиции, 23 года отслужил в МВД. И сегодня ему угрожают, говорят, чтобы он или положил заявление на стол или снял кандидатуру. Таким способом сегодня решают эти проблемы», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

Возле Донецкой облгосадминистрации сегодня также проходит митинг политических сил «Фронт перемен» и «Русский блок» против принятия Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, 17 октября умер кандидат на пост городского головы Макеевки от Коммунистической партии Украины Виктор Жабин. По словам Н.КРАВЧЕНКО, на умершего кандидата оказывалось сильное давление в связи с его участием в выборах.

Ранее в Донецкой области обстреляли машину Прилеснянского сельского головы от КПУ. Коммунисты связывают данное покушение с их участием в выборах в Донецкой области.