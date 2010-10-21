ГлавКРУ назвало размер убытков от управления Тимошенко

Из 10,7 тысяч предприятий, учреждений и организаций, которые проверяло ГлавКРУ по поручению Президента Украины, нарушения установлены на 10,1 тысяч, или на 94 % объектов. Эти цифры привел сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ГлавКРУ Петр Андреев.

Во время масштабной проверки, которая длилась с марта, и целью которой была оценка состояния национальной экономики, обнаружено нарушений на сумму свыше 68 млрд грн. А общая сумма потерь финансовых и материальных ресурсов – 44,8 млрд грн.

Эти убытки, как считает Андреев, стали следствием использования бывшим правительством Тимошенко методов управления средствами госбюджета в «ручном» режиме. В частности, бывшим руководителем Государственного казначейства непосредственно ежедневно определялись объемы и направления расходов из государственного бюджета путем предоставления устных указаний начальникам территориальных органов.

Все это привело к невыполнению расходной части бюджета, росту кредиторской задолженности, невозмещения в полном объеме НДС, и повлекло дополнительную нагрузку на госбюджет уже в этом году в сумме свыше 5 млрд гривен.

Государственный долг Украины за 2009 год вырос на 96,3 млрд грн и на 01.01.2010 составлял 227 млрд грн, что на 33,9 млрд грн превышает предельный размер государственного долга, установленный Законом о Госбюджете на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, 13 мая с.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом и куда были направлены эти деньги.

14 октября международные аудиторы заявили, что обнаружили факты нецелевого использования средств государственного бюджета при участии представителей правительства Ю.Тимошенко.