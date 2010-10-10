Фракция БЮТ недовольна Ляшко из-за его незаконного бизнеса

Одна из главных причин недовольства персоной депутата Олега ЛЯШКО во фракции БЮТ - незаконное ведение бизнеса. Об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

"Знаю, что составлялись списки (избирательные), а он заботится о Черниговской области. Олег такой бравый парень. Он там себе и бизнес какой-то завел, что запрещено законом. Составляются списки... Ходит у нас молва, что он брал за это определенную мзду и возник скандал на этой почве", - цитирует В.ЯВОРИВСКОГО Gazeta.ua.

Еще одной причиной недовольства О.ЛЯШКО, по словам народного депутата, стало то, что он не покинул зал заседаний парламента вместе со своими однопартийцами.

"Мы покинули зал в знак протеста против того, что не рассматриваются вопросы, которые мы ставим. Тогда мы все ушли, а Олег остался. Голосовал, выступал. То есть это уже был его демарш", - подчеркнул В.ЯВОРИВСКИЙ.

Он также рассказал, что О.ЛЯШКО занимался строительством дорог на Черниговщине.

"Мне это противно. Депутат не должен этим заниматься, потому что для этого есть бизнесмены. Пусть не лезут в депутаты, а депутаты пусть не лезут в бизнес", - отметил политик.

Однако В.ЯВОРИВСКИЙ не дал утвердительного ответа по поводу возможного исключения О.ЛЯШКО из фракции.

"По поводу исключения не могу ничего точно сказать, потому что боюсь внести дезинформацию. Будет ли это завтра, не знаю, потому что даже нет СМС-ки, никто не приглашал. Сегодня только вернулся из Луганска", - сказал он и прибавил, что "что-то таки назревает".

Вместе с тем В.ЯВОРИВСКИЙ считает О.ЛЯШКО неплохим политиком.

"В Интернет попадает много мусор, но здесь, будто абсолютно он. Какая-то болтовня по этому поводу продолжалась, но я не любитель этого заплечного шепота. Каждый живет, как умеет и как знает", - заявил политик.

Как сообщали раньше некоторые СМИ, в понедельник на заседании фракции БЮТ должны рассмотреть вопрос об исключении из ее состава народного депутата О.ЛЯШКО. Поводом для исключения может стать гомосексуальный скандал, который разгорелся на прошлой неделе.

Кроме того, по информации СМИ, О.ЛЯШКО - не единственный депутат, которого могут исключить из фракции, там оказались сразу четыре "изменника", регулярно голосующие вместе с большинством. Речь идет о топ-бизнесменах фракции: владельце "АвтоЗАЗа" Тариэле ВАСАДЗЕ, владельце телеканалов М1 и М2 Николае БАГРАЕВЕ, совладельце "Брокбизнесбанка" Александре БУРЯКЕ и компаньоне Богдана ГУБСКОГО Сергее ОСЫКЕ.