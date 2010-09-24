У Ющенко решили завести мотор, не заведется - поменяют на новый
НУ выбрала главу политсовета
Председателем Политсовета партии «Наша Украина» избран Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время IX съезда партии «Наша Украина».
Также в новый Политсовет вошли Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Владимир ОГРЫЗКО, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Василий КНЯЗЕВИЧ, Юрий ЕХАНУРОВ, Петр ЮЩЕНКО, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Лилия ГРИГОРЕВИЧ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ и Ирина ВАННИКОВА.
Всего в политсовете будет 140 членов – по три представителя от каждой областной организации, народные депутаты и др.
Председателем Исполкома “Нашей Украины” избран Сергей БОНДАРЧУК.
Экс-министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО, выступая на съезде, отметил, что партия должна начать работать. «Каждый автомобилист знает, что машина едет тогда, когда в ней работает мотор. Поэтому нам нужно просто его завести», - отметил он.
По его словам, ему странно было наблюдать, почему после президентских выборов «мотор партии» работал практически вхолостую. В частности, В.ОГРЫЗКО заметил, что за это время состоялись лишь два заседания политсовета партии и не было съезда партии после выборов.
«Мы потеряли многих времени, поэтому, уважаемые коллеги, у меня есть предложение, чтобы Политический совет собирался каждый квартал для анализа политической ситуации, наш президиум - собирался еженедельно», - отметил он, добавив, что это позволит «завести механизм работы партии». «Если не заведется, то на следующем съезде поменяем на новый», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.
Он также высказался за изменения в руководстве партии. «Нам нужно серьезно поменять водителей. У меня есть очень конкретное предложение – поменять две трети состава Политического совета. Мы должны получить новую политическую команду. И партии нужны новые политические лица. Иначе ситуация будет не изменится к лучшему», - подчеркнул он.
Также В.ОГРЫЗКО призвал съезд обязать «новых водителей» соблюдать европейские правила движения и иметь тесную связь с партийцами.