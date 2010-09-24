У Ющенко решили завести мотор, не заведется - поменяют на новый

Председателем Политсовета партии «Наша Украина» избран Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время IX съезда партии «Наша Украина».

Также в новый Политсовет вошли Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Владимир ОГРЫЗКО, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Василий КНЯЗЕВИЧ, Юрий ЕХАНУРОВ, Петр ЮЩЕНКО, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Лилия ГРИГОРЕВИЧ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ и Ирина ВАННИКОВА.

Всего в политсовете будет 140 членов – по три представителя от каждой областной организации, народные депутаты и др.

Председателем Исполкома “Нашей Украины” избран Сергей БОНДАРЧУК.

Экс-министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО, выступая на съезде, отметил, что партия должна начать работать. «Каждый автомобилист знает, что машина едет тогда, когда в ней работает мотор. Поэтому нам нужно просто его завести», - отметил он.

По его словам, ему странно было наблюдать, почему после президентских выборов «мотор партии» работал практически вхолостую. В частности, В.ОГРЫЗКО заметил, что за это время состоялись лишь два заседания политсовета партии и не было съезда партии после выборов.

«Мы потеряли многих времени, поэтому, уважаемые коллеги, у меня есть предложение, чтобы Политический совет собирался каждый квартал для анализа политической ситуации, наш президиум - собирался еженедельно», - отметил он, добавив, что это позволит «завести механизм работы партии». «Если не заведется, то на следующем съезде поменяем на новый», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Он также высказался за изменения в руководстве партии. «Нам нужно серьезно поменять водителей. У меня есть очень конкретное предложение – поменять две трети состава Политического совета. Мы должны получить новую политическую команду. И партии нужны новые политические лица. Иначе ситуация будет не изменится к лучшему», - подчеркнул он.

Также В.ОГРЫЗКО призвал съезд обязать «новых водителей» соблюдать европейские правила движения и иметь тесную связь с партийцами.