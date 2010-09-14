Украина хочет добывать в Казахстане нефть и газ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готова приобщиться на конкурсных принципах к разработке на территории Казахстана месторождений нефти и газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, которая проходит сейчас в Киеве при участии официальных делегаций двух стран.

«Украина очень заинтересована в разработке месторождений нефти и газа (на территории Казахстана – УНИАН). И мы бы очень хотели, чтобы вы такие условия для нас создали – на современных тендерных условиях мы готовы развивать такие отношения», - изложил позицию украинской стороны В.ЯНУКОВИЧ.

Продолжая тему сотрудничества в сфере энергетики, глава государства также отметил важность атомной энергетики.

«Это один из вопросов, который, на наш взгляд, является также очень перспективным с точки зрения построения отношений Украины, Казахстана и России», - отметил Президент Украины.