Улицу возле ВР полностью перекрыли железными щитами

У здания Верховной Рады Украины собираются сторонники оппозиционных сил и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты всеукраинских объединений «Батькивщина», «Свобода» и других партий со своими флагами стоят возле Мариинского парка. По призыву лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО они пришли в парламент поддержать требование оппозиционных фракций ввести мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, цены на газ, цен на продукты питания и на повышение пенсионного возраста.

Сторонники Партии регионов стоят непосредственно под стенами парламента по улице Грушевского.

Улица Грушевского полностью перекрыта для проезда транспорта железными щитами, как со стороны станции метро «Арсенальная», так и со стороны Крещатика и Европейской площади. За этими щитами стоят несколько десятков правоохранителей.

Пока не известно точное количество участников митингов, но уже сейчас видно, что сторонников Партии регионов в несколько десятков раз меньше, чем сторонников оппозиции.