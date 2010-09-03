Усенко-Черная в новом законе о выборах видит неадекватные нормы

Новый закон о местных выборах изобилует неадекватными нормами, считает заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

В интервью журналу «Профиль» она раскритиковала новое избирательное законодательство. «Примером неадекватности является то, что территориальные избирательные комиссии формируются до выдвижения и регистрации кандидатов. То есть в итоге мы можем получить теризбиркомы, сформированные не субъектами избирательного процесса, что само по себе алогично», – заявила Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, отсутствие правового регулирования в вопросе отбора и отклонения кандидатур в состав комиссий – еще один серьезный пробел. Закон передает почти все полномочия в этой сфере вышестоящим комиссиям, что существенно снижает степень объективности и прозрачности избирательного процесса.

Самой «непревзойденной» нормой закона Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ считает требование присутствия в день выборов и при подсчете голосов всего трех членов комиссии. «Избирательная комиссия – это коллегиальный орган, а этой нормой уничтожается сама природа коллегиальности. К примеру, в участковой избирательной комиссии может быть 24 члена. Делим на три и получаем, что у нас по одному и тому же вопросу может быть чуть ли не восемь разных решений», – пояснила заместитель председателя ЦИК.

Справка УНИАН. 1 сентября с. г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", автором которого является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Верховная Рада приняла этот закон 30 августа.