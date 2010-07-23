Патриарх Кирилл прилетел к Януковичу с ночевкой

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл в Крым для встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Самолет предстоятеля Русской православной церкви приземлился в аэропорту "Бельбек" возле Севастополя, где патриарха встречали посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ, митрополит Симферопольский и Крымской ЛАЗАРЬ, премьер-министр Крыма Василий ДЖАРТЫ, руководитель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ и генеральный консул РФ в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ, сообщил УНИАН источник.

Председатель Синоидального информационного отдела Русской православной церкви Владимир ЛЕГОЙДА ранее сообщал, что у патриарха КИРИЛЛА и Президента В.ЯНУКОВИЧА «добрые и дружественные отношения».

По его словам, предстоятель РПЦ и Президент Украины на встрече могут обсудить церковно-общественные и церковно-государственные вопросы.

По данным источника УНИАН в милиции, патриарх покинет Крым утром 24 июля.

Как сообщал УНИАН, предстоятель Русской православной церкви КИРИЛЛ находится с визитом в Украине. В рамках визита он посетил Одессу, запланировано также посещение Днепропетровска и Киева.