Ветеран британской дипломатии, министр иностранных дел в правительстве Маргарет ТЕТЧЕР в 1980-х годах лорд Джефри ХАУ надеется, что отношения Украины и ЕС станут еще более тесными.

Об этом Д.ХАУ сказал в интервью ВВС.

“Но фактом является то, что отношения Украины и Европейского Союза достаточно эффективные и крепкие, и они, надеюсь, будут становиться еще более тесными. С другой стороны, решение Президента Украины относительно нежелания добиваться членства в НАТО тоже понятно”, - сказал он.

Британский дипломат отметил, что он верит в будущее Украины. “У Украины есть личность и идентичность, и люди это осознают. Конечно, украинское общество - очень сложное общество, учитывая языковые и другие проблемы. Но на свете много таких же сложных обществ, как и украинское, и у меня создалось впечатление, что и Украина, и украинцы очень гордятся тем, что они есть, и что они хотели бы достичь успеха, освободившись от Советского Союза”, - добавил он.

Д.ХАУ также считает, что Украина заинтересована в хороших отношениях с Россией. “Я думаю, что для Украины иметь хорошие отношения с Россией – один из ключевых моментов. Однако это не должно подрывать хорошие отношения с другими. Но Украина и Россия как страны-соседи объединены многими историческими и другими факторами. Потому для украинского лидера было бы немудро не пытаться иметь хороших отношений с Россией”, - сказал он.

В то же время Д.ХАУ считает, что Украина также должна иметь хорошие отношения с Европой. “Украина, как и многие другие страны, находится в неоднозначной ситуации, и отношения Украины с Европой и ее партнерами в Европе также важны. Для многих стран дружеские отношения на нескольких направлениях являются важными, и хорошее руководство страны пытается удержать этот баланс”, - сказал он.