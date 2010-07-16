В ВР запели песню «Не пора, не пора москалю і ляху служить»

Несколько депутатов предыдущих созывов в зале парламента запели песню на слова Ивана Франко из его цикла «Украина» под названием «Не пора».

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в сессионном зале прозвучал гимн Украины в исполнении хора.

При этом часть зала поднялась с мест и подпевала, а другая – сидела на своих местах.

После завершения песни в парламенте начал выступать председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Представляем полный текст песни «Не пора»:

Не пора, не пора, не пора

Москалеві й ляхові служить!

Довершилась України кривда стара,

Нам пора для України жить.

Не пора, не пора, не пора

За невігласів лить свою кров

І любити царя, що наш люд обдира, —

Для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора

В рідну хату вносити роздор!

Хай пропаде незгоди проклята мара!

Під Украйни єднаймось прапор!

Бо пора ця великая єсть:

У завзятій, важкій боротьбі

Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,

Рідний краю, здобути тобі!