В ВР запели песню «Не пора, не пора москалю і ляху служить»
Депутаты предыдущих созывов
Несколько депутатов предыдущих созывов в зале парламента запели песню на слова Ивана Франко из его цикла «Украина» под названием «Не пора».
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как в сессионном зале прозвучал гимн Украины в исполнении хора.
При этом часть зала поднялась с мест и подпевала, а другая – сидела на своих местах.
После завершения песни в парламенте начал выступать председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Представляем полный текст песни «Не пора»:
Не пора, не пора, не пора
Москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара,
Нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров
І любити царя, що наш люд обдира, —
Для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора
В рідну хату вносити роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара!
Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть:
У завзятій, важкій боротьбі
Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,
Рідний краю, здобути тобі!