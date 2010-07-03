Круглый стол «Бойкот местных выборов: целесообразность, возможности, последствия»
В понедельник, 5 июля, в 13:00 в пресс-центре Института Горшенина пройдет «круглый стол» на тему: «Бойкот местных выборов: целесообразность, возможности, последствия».Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.
В мероприятии примут участие:
- Кость Бондаренко, заместитель главы партии «Сильная Украина»;
- Тарас Стецькив, народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Наша Украина – Народная самооборона»;
- Андрей Шкиль, народный депутат Украины, член фракции БЮТ;
- в настоящий момент участие представителей Партии регионов и «Фронта змин» Арсения Яценюка уточняется.
Ведущий «круглого стола» – директор Института Горшенина Владимир Фесенко.
Адрес пресс-центра Института Горшенина: Киев, ул.Чапаева, 4, оф. 14. По вопросам проведения «круглого стола» обращайтесь по телефонам: 044-2304962, 044-2304963.
По вопросам проведения «круглого стола» обращайтесь по телефонам: 044-2304962, 044-2304963.