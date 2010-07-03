Круглый стол «Бойкот местных выборов: целесообразность, возможности, последствия»

13:58, 03 июля 2010
Политика
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В понедельник, 5 июля, в 13:00 в пресс-центре Института Горшенина пройдет «круглый стол» на тему: «Бойкот местных выборов: целесообразность, возможности, последствия».

Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.

В мероприятии примут участие:

- Кость Бондаренко, заместитель главы партии «Сильная Украина»;

- Тарас Стецькив, народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Наша Украина – Народная самооборона»;

- Андрей Шкиль, народный депутат Украины, член фракции БЮТ;

- в настоящий момент участие представителей Партии регионов и «Фронта змин» Арсения Яценюка уточняется.

Ведущий «круглого стола» – директор Института Горшенина Владимир Фесенко.

Адрес пресс-центра Института Горшенина: Киев, ул.Чапаева, 4, оф. 14.

По вопросам проведения «круглого стола» обращайтесь по телефонам: 044-2304962, 044-2304963.

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