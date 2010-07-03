Круглый стол «Бойкот местных выборов: целесообразность, возможности, последствия»

В понедельник, 5 июля, в 13:00 в пресс-центре Института Горшенина пройдет «круглый стол» на тему: «Бойкот местных выборов: целесообразность, возможности, последствия». Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина. В мероприятии примут участие: - Кость Бондаренко, заместитель главы партии «Сильная Украина»; - Тарас Стецькив, народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Наша Украина – Народная самооборона»; - Андрей Шкиль, народный депутат Украины, член фракции БЮТ; - в настоящий момент участие представителей Партии регионов и «Фронта змин» Арсения Яценюка уточняется. Ведущий «круглого стола» – директор Института Горшенина Владимир Фесенко. Адрес пресс-центра Института Горшенина: Киев, ул.Чапаева, 4, оф. 14. По вопросам проведения «круглого стола» обращайтесь по телефонам: 044-2304962, 044-2304963.

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