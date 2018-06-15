Нико Ланге: Я не думаю, что мне следует отказываться от своих оценок 100 дней Януковича

26 июня глава украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге в течение 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

Напомним, что Фонд Конрада Аденауера- один из старейших международных немецких Фондов, работающих в Украине. Счет изданных им книг, проведенных круглых столов, подиумных дискуссий, конференций (всего того, что укрепляет демократию и развивает мозги) идет на сотни. Работа фонда и его роль - это тема отдельной статьи. Но задержание и недопуск на территорию постсоветской страны сотрудника международной организации общественностью рассматривается, как верный признак сворачивания демократии.

Сегодня УНИАН поставил господину Нику Ланге несколько вопросов.

Господин Ланге, как в "Борисполе" вели себя с Вами пограничники, что они говорили?

С самого начала было понятно, что мое задержание не связано с каким-то непорядком в моих документах. Сразу было ясно, что пограничники не могут объяснить, в чем причина моего задержания. Они были вежливы, выглядело, что они действуют так, как им было сказано. Они попросили меня задержаться в комнате для нелегальных мигрантов, которые ждут депортации. И обращались также, как с остальными мигрантами – вежливо. В этой небольшой комнатке, которая охранялась и где находились люди, ожидающие депортации, я провел все время. Я тоже был вежлив, хорошо понимая, что вопрос моего задержания решают не пограничники. Все десять часов, которые я там провел, я был в контакте с посольством, с Германией, с политическими инстанциями Германии и ЕС, которые этим занимались. За это время мне позволялось купить в баре какой-то еды, выйти в туалет. В час ночи мне позвонили и сообщили, что я могу идти в город.

Когда меня не пустили в Украину, я проинформировал посольство Германии и руководство Фонда и наших политических сетей в ЕС и Германии. И посольство вело переговоры с офисом канцлера и украинскими институциями, чтобы лучше понять, какая проблема может быть связана с моими задержанием.

В прессе прозвучали разные причины Вашего задержания. В том числе говорилось, что причиной стали Ваши оценки 100 дней Януковича. А именно, Ваше критическое замечание, что «В течение первых недель после победы Виктора Януковича небольшой группе лиц, близкой к президенту и премьеру Николаю Азарову, очень быстро удалось захватить контроль над страной. Парламент при этом играет второстепенную роль. Оппозиция и свободные средства информации находятся под значительным давлением. Лишь за несколько недель произошел ощутимый откат к старым авторитарным шаблонам времен Кучмы. Суды и государственные органы открыто принимают решение в соответствии с политикой новой власти. Генеральная прокуратура позволяет использовать себя для дискредитации оппозиции». Вы не будете отказываться от этой оценки и сейчас?

После первых ста дней новой власти прозвучало очень много аналитических заключений и оценок. Это не значит, что каждый опубликованный анализ достоверный, это значит только то, что каждый человек имеет право на оценку. Я как профессиональный аналитик стараюсь давать сбалансированные оценки. Моя критика никогда не была односторонней. Я высказывал критические оценки и прошлой власти в Украине.

Но Вы ведь не будете отказываться от ранее данной вами оценки ста дням Януковича?

Я так понимаю, что все произошедшее было недоразумением. Мне не надо думать, о том, чтобы отказываться от этого.

Ваш Фонд будет и дальше работать в Украине, помогая украинской демократии?

Я понимаю ситуацию так, что мы продолжаем нашу работу. Все остальное - задачи немецких и украинских официальных сторон.

В прессе прозвучали комментарии, что произошедший с Вами инцидент был провокацией, чтобы сорвать готовящийся визит Януковича в Берлин. Прокомментируйте, пожалуйста, эту версию.

Это было недоразумение. И многие перечисленные вещи - это тоже недоразумение. Это не моя задача анализировать, кто это сделал и почему. Это задача украинской стороны. Я точно знаю только то, что Фонд работает в рамках украинского законодательства.

Правда, ли что вы организовывали визиты Бориса Колесникова, Ирины Акимовой, Андрея Клюева в Германию?

Это правда. Это открытая информация Фонда, которую мы публикуем и которая абсолютно публична. На сайте фонда можно узнать, что мы делаем, как мы делаем, как мы это финансируем. Я организовал рейс упомянутых вами политиков до президентских выборов в Берлин. Мы были в главном офисе фонда, в МИДе, мы встречались и разговаривали с разными политиками.

А отношения официального Киева с Берлином испорчены?

Вчера было официальное заявление Германии по поводу инцидента. (Спикер немецкого правительства Кристофер Штегманс заявил, что впредь будут внимательно наблюдать за действиями украинской власти, и выразил надежду, что последняя не будет препятствовать работе немецких фондов. – Авт.). Мне больше нечего добавить.

Записала Маша Мищенко