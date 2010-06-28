Инцидент в Борисполе будет иметь негативные последствия для Януковича?

Эксперты считают, что задержание в международном аэропорту «Борисполь» руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ будет иметь негативные последствие для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение эксперты высказали в опросе, проведенном Институтом Горшенина.

Так, директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО отметил, что задержание в аэропорту «Борисполь» и попытка депортации из Украины руководителя представительства Фонда Аденауэра Н.ЛАНГЕ стало очередным скандалом с участием СБУ. «Вопрос, на который пока нет ответа: почему и для чего это сделали? Никаких официальных разъяснений сделано не было. Журналисты гадают – не связан ли «бориспольский инцидент» с критическими оценками Нико ЛАНГЕ в адрес нового политического режима в Украине?», - сказал политолог.

По словам В.ФЕСЕНКО, если это действительно так, то налицо очевидное усиление идеологической составляющей в деятельности СБУ. «Новая тенденция в том, что объектом прессинга со стороны СБУ на этот раз стали не журналисты и общественные активисты, а международный эксперт, возглавляющий киевское представительство Фонда Аденауэра, партийного фонда немецких христианских демократов, которые сейчас правят в Германии. Внешне это напоминает действия российской ФСБ, которая подобным образом действовала против некоторых международных организаций, работающих в России. Ну а если вспомнить и другие недавние «инциденты» с участием СБУ, то напрашивается аналогия и с методами КГБ», - подчеркнул эксперт.

По словам В.ФЕСЕНКО, если нынешние действия СБУ «просто примитивная и неуклюжая «игра» в политическую спецслужбу, «охраняющую режим», тогда это еще полбеды». «Но если СБУ берет на себя политические и идеологические функции, тогда подтверждаются худшие подозрения и опасения по поводу тенденций развития нового политического режима в Украине», - добавил политолог.

В.ФЕСЕНКО уверен, что с точки зрения международной политики «бориспольский инцидент» является серьезным ударом по международной репутации Украины и по двусторонним отношениям с Германией – крупнейшей и одной из влиятельнейших стран Евросоюза. Он отметил, что все это случилось на фоне подготовки визита Президента Украины в Германию, который должен состояться в августе. «Фактически СБУ нанесла удар и по международной репутации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. А ведь Виктор Федорович очень заботится о том, чтобы респектабельно выглядеть в глазах Запада», - добавил В.ФЕСЕНКО.

Он не исключает, что этим инцидентом Президента специально хотели подставить. «Может быть, этот инцидент как раз и направлен на то, чтобы испортить отношения нового украинского Президента с западными партнерами? Но тогда возникает еще один вопрос: а в чьих интересах действовала СБУ, провоцируя инцидент в Борисполе?», - сказал эксперт.

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ уверен, что инцидент с Н.ЛАНГЕ не был случайностью или недоразумением. «Мне кажется, что это частное мнение нынешних ответственных чиновников о том, кто может быть персоной нон грата, и кто ведет антиукраинскую, как им кажется деятельность», - отметил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ напомнил, что раньше таковыми считались мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН, а теперь, по его словам, считаются те, кто интерпретирует как негативные те процессы, которые происходят в Украине. «Но когда дело дошло до высоких инстанций, видимо, было принято решение, что овчинка выделки не стоит. Создание проблем в международных отношениях из-за фигуры второстепенной, неполитической, не имеет смысла. Никто не интерпретировал как начало сворачивания демократии то, что в свое время в Украину не впускали российских экспертов или политиков, что было возмутительно, – их действительно не пустили. А Нико ЛАНГЕ был впущен, поэтому говорить о начале сворачивания демократии пока рано», - считает эксперт.

В свою очередь директор группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ убежден, что данный инцидент был санкционирован высшим руководством служб, которые принимали решение о допуске Н.ЛАНГЕ в Украину. «Как известно, пограничная служба является только исполнителем воли СБУ», - отметил он.

Эксперт также считает, что инцидент будет иметь негативные последствия и для самого В.ЯНУКОВИЧА, и для Украины. Он напомнил, что на август запланирован официальный визит Президента Украины в Германию, в то время как канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ входит в руководство Фонда Конрада Аденауэра, и, по сути, сам фонд является правительственным институтом ФРГ. «Это не может не отразиться как на двухсторонних украинско-немецких отношениях, так и на отношениях Украины и Европейского Союза», - убежден эксперт.

«Мне кажется, Президенту стоит не пропустить этот инцидент, и разобраться с теми людьми, которые его подставили, потому что В.ЯНУКОВИЧ наверняка не знал о таком сценарии, и, чтобы погасить этот скандал, он должен был бы уволить тех чиновников, в первую очередь в СБУ, которые приняли это скандальное решение», - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Он напомнил, что даже при Президентстве Леонида КУЧМЫ не было подобных инцидентов с задержанием западных экспертов. «Это задержание выглядит как наказание Нико ЛАНГЕ за высказанное им личное мнение о сворачивании демократии в Украине», - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ

Директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ наоборот, не исключает, что инцидент с Н.ЛАНГЕ был недоразумением. «Мало ли какие документы вызвали сомнение у пограничников, бывает такое с любыми гражданами. Но я допускаю вполне, что речь идет о застарелой болезни Украины, которая родилась при Викторе ЮЩЕНКО, когда иностранным гражданам, которые высказывают личное мнение, неугодное власти, могут запрещать въезд в Украину», - отметил он.

В.КОРНИЛОВ подчеркнул, что до сих пор не разрешен въезд в Украину российских политиков и журналистов, которые попали в «черные списки» при Президенте В.ЮЩЕНКО. «Мы помним, как нам украинские политики и СМИ объясняли, что государство имеет на это право – не допускать в страну тех, кто критикует украинскую власть, и это не противоречит украинскому законодательству. Я не хотел бы, чтобы нынешняя власть повторяла ошибки Виктора ЮЩЕНКО, в том числе по ограничению свободы слова и свободы передвижения иностранных граждан, и очень надеюсь, что подобные инциденты не будут повторяться ни по отношению к гражданам Германии, и по отношению к гражданам России», - добавил российский эксперт.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ в течении 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

27 июня спикер Министерства иностранных дел Германии Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявил, что МИД выясняет с властями Украины обстоятельства инцидента с Н.ЛАНГЕ.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после изменения власти в Украине: авторитарные тенденции и сближения с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине Фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые состоялись после его прихода к власти.