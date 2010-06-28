Немцам пришлось звонить лично главе СБУ, чтобы Ланге пустили в Украину

Запрет на въезд в Украину представителю Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ был отменен после вмешательства правительства Германии.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине спикер федерального правительства Кристоф ШТЕГМАНС, комментируя инцидент в международном аэропорту «Борисполь», где 26 июня Н.ЛАНГЕ не пускали в Украину.

По его словам, правительство ФРГ в будущем пристально будет следить за действиями украинских властей в этом вопросе.

«Надеемся, что Украина не будет препятствовать работе немецких фондов и будет действовать в соответствии с европейскими стандартами», - отметил спикер.

В главном офисе Фонда Аденауэра в Берлине события в аэропорту «Борисполь», где Н.ЛАНГЕ продержали десять часов в изоляторе для «нелегалов», назвали «неординарной ситуацией». В фонде настаивают на полноценном расследовании инцидента.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщает, что для урегулирования ситуации немецкой стороне пришлось контактировать лично с председателем СБУ Валерием ХОРОШКОВСКИМ. В дело пришлось вмешаться, в частности, президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ, пишет FAZ.

Сам Н.ЛАНГЕ не исключает, что его задержание может быть связано с работой фонда. Среди основных партнеров немецкой организации, которая специализируется на политическом образовании и экспертизах, партия «Батькивщина» во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, напоминает «Немецкая волна».

Официальный Киев пока не предоставил никаких комментариев по поводу инцидента с Н.ЛАНГЕ в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ на протяжении 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после изменения власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства фонда в Украине, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые произошли после его прихода к власти.

Фонд Конрада Аденауэра является международным демократическим фондом, который создан Христианско-демократическим союзом - правящей политической партией Германии во главе с Канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ. Фонд Аденауэра представлен в 120 странах мира.