Москаль: МВД скрывает от общества данные о криминогенной ситуации

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, министр внутренних дел теневого правительства Геннадий МОСКАЛЬ обвиняет новое руководство МВД в непрофессионализме, который привел к резкому увеличению количества тяжких преступлений и уменьшению показателя их раскрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Есть ли сегодня профессионализм в органах внутренних дел? Его явно нет, потому что более 30 тысяч профессионалов с приходом нового министра уволились. Те специалисты, которые могли делать глубокую оперативную разработку бандформирований, - их сегодня в Украине нет… Остались в основном люди, которые работают (в органах внутренних дел) от 1 до 3 лет», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

В подтверждение своих слов Г.МОСКАЛЬ обнародовал предоставленную ему по запросу народного депутата информацию МВД Украины. По его словам, из этого документа можно сделать вывод, что по сравнению с показателями за первые четыре месяца прошлого года общее количество преступлений возросло на 30,2%, количество тяжких и особо тяжких преступлений - на 34,5%, уровень общей преступности в Украине за указанный период на 100 тысяч населения увеличился с 28,8% в прошлом году до 35,2%. Кроме того, в общественных местах за 4 месяца года было совершено на 20% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года; на 39,5% увеличилось количество преступлений, совершенных ранее осужденными лицами, которые, по словам Г.МОСКАЛЯ, «должны быть известны милиции и должны находиться на ее учете». На 13% уменьшилось раскрытие преступлений, связанных с оборотом наркотиков, и тому подобное.

Также Г.МОСКАЛЬ выразил обеспокоенность в связи с «неуправляемостью и неадекватностью действий» органов внутренних дел относительно раскрытия краж, количество которых возросло в 2,5 раза (с 32 до более 80 тысяч).

В то же время он заявил, что при нынешнем руководстве МВД скрывает от общества данные о криминогенной ситуации. «Информация от общественности замалчивается и является дозированной», - сказал Г.МОСКАЛЬ.