Янукович велел делать как нужно, пока «они играются»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания обеспечить сбалансированный показ на телевидении праздничных мероприятий в День Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Координационного совета по вопросам к подготовке празднованию 65-й годовщины Победы.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что ознакомился со сценариями проведения парадов в разных городах Украины, и его обеспокоило то, что планируется обеспечивать трансляцию парадов в тех или других городах фрагментарно.

Он отметил, что нужно в первую очередь показать главный парад в Киеве. «Мы должны учесть то, чтобы у нас не было политических проблем», - сказал Президент, отметив, что сегодня некоторые силы пытаются придать политический окрас этим вопросам.

«Заявления, которые уже сегодня раздаются о каком-то предательстве национальных интересов… Я скажу так: мы не будем никогда предавать наших ветеранов, их память… Они играются, а мы должны сделать свое дело так, как нужно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Председатель Гостелерадио Юрий ПЛАКСЮК заверил Президента, что сначала на Первом национальном будет проходить прямая трансляция парада в Киеве, потом по 45 минут покажут парады из Севастополя, Керчи и других городов Украины, и только после этого покажут парад из Москвы и Минска.