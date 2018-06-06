Вехи недели. Кошмар ратификации, Янукович по-страсбургски и экспромты на заданную тему
Рада стала антигероем мировых СМИ... Янукович оценил Голодомор по утвержденным в Кремле лекалам... Путин привык противника дожимать...
Благодаря процедуре ратификации соглашений о продолжении пребывания Черноморского флота в Украине Верховная Рада стала коллективным антигероем мировых СМИ. Виктор Янукович не только заметил, что отдельным парламентариям не хватает этики, но и оценил Голодомор по утвержденным в Кремле лекалам. Российский премьер Владимир Путин выдал очередной «экспромт», предложив объединить «Нафтогаз Украины» и «Газпром».
|Фото с сайта ”Украинской правды”
Оппозиция не смогла противостоять натиску коалиционных сил. По признанию Анатолия Гриценко, ставшего координатором сопротивления фракций БЮТ и НУНС, оппозиционеры понимали, что сорвать ратификацию не удастся, поэтому постарались привлечь максимум внимания к процедуре. Чего греха таить – это удалось, и события 27 апреля были широко освещены в мировых СМИ. Телезрители и читатели во всем мире смогли полюбоваться и звериным оскалом коалиции, и несогласованностью действий оппозиции.
Жаль, что западные телекомментаторы не обратили внимания на другой факт: следом за ратификацией Харьковских соглашений прошло утверждение Государственного бюджета на 2010 год, обошедшееся даже без имитации обсуждения, внесения поправок и прочих, враз ставших ненужными, элементов бюджетного процесса. Интересно, не дрогнет ли рука у МВФ выдавать 19-20-миллиардный (по оценкам проводившего переговоры с Фондом вице-премьера Сергея Тигипко) кредит правительству своего давнего критика Николая Азарова. Дефицит бюджета-2010 составляет всего-то 5%, и в Вашингтоне должны быть довольны. Дело для Азарова и подчиненных за малым: убедить миллионы украинцев, что улучшение их жизни уже наступило.
|Виктор Янукович
Пока же уроки большой политики для украинских партнеров проводит российский премьер Владимир Путин. Не успел Владимир Владимирович в Киеве предложить тесную координацию наших стран в атомной отрасли, как в Сочи на встрече с Николаем Азаровым высказался «экспромтом» за объединение «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». Наверное, Путин не зря в свое время занимался дзюдо, и привык противника дожимать, пусть и на геополитическом татами. Официальный Киев выдавил из себя заявление о готовности обсуждать предложения российского премьера, хотя при таком раскладе в энергетической сфере с самостоятельной политикой можно попрощаться раз и навсегда. Даже любопытно, проявится ли у лидеров украинской власти некий амбициозно-болевой порог, или она позволит нашим соседям из России продолжать парадный марш по любимым мозолям?
|Юлия Тимошенко
Евгений Магда