Вехи недели. Кошмар ратификации, Янукович по-страсбургски и экспромты на заданную тему

Благодаря процедуре ратификации соглашений о продолжении пребывания Черноморского флота в Украине Верховная Рада стала коллективным антигероем мировых СМИ. Виктор Янукович не только заметил, что отдельным парламентариям не хватает этики, но и оценил Голодомор по утвержденным в Кремле лекалам. Российский премьер Владимир Путин выдал очередной «экспромт», предложив объединить «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Харьковские соглашения Медведева и Януковича были ратифицированы Верховной Радой, по оценке российского президента, «весело и непринужденно». Действительно, по сравнению с «принуждением к миру» Грузии в августе 2008 года все выглядело, можно, сказать, цивилизованно. По сессионному залу украинского парламента летали куриные яйца, а не пули, дым шел всего лишь от дымовых шашек, а ожесточенная депутатская рукопашная не сопровождалась штыковыми атаками и снайперскими дуэлями. И куриное яйцо, поразившее спикера Верховной Рады, как признался сам Владимир Михайлович, не привело к его падению. Он продолжил ведение заседания, в апогее которого 236 народных депутатов проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений, порадовав тем самым российского и украинского президентов.

Оппозиция не смогла противостоять натиску коалиционных сил. По признанию Анатолия Гриценко, ставшего координатором сопротивления фракций БЮТ и НУНС, оппозиционеры понимали, что сорвать ратификацию не удастся, поэтому постарались привлечь максимум внимания к процедуре. Чего греха таить – это удалось, и события 27 апреля были широко освещены в мировых СМИ. Телезрители и читатели во всем мире смогли полюбоваться и звериным оскалом коалиции, и несогласованностью действий оппозиции.

Жаль, что западные телекомментаторы не обратили внимания на другой факт: следом за ратификацией Харьковских соглашений прошло утверждение Государственного бюджета на 2010 год, обошедшееся даже без имитации обсуждения, внесения поправок и прочих, враз ставших ненужными, элементов бюджетного процесса. Интересно, не дрогнет ли рука у МВФ выдавать 19-20-миллиардный (по оценкам проводившего переговоры с Фондом вице-премьера Сергея Тигипко) кредит правительству своего давнего критика Николая Азарова. Дефицит бюджета-2010 составляет всего-то 5%, и в Вашингтоне должны быть довольны. Дело для Азарова и подчиненных за малым: убедить миллионы украинцев, что улучшение их жизни уже наступило.

Президент Виктор Янукович предусмотрительно не присутствовал в Украине во время скандальной ратификации договоренностей по Черноморскому флоту. Глава государства в Страсбурге рассказывал членам ПАСЕ о собственных достижениях в части стабилизации власти. Похваставшись соблюдением принципов гендерного равенства в своей администрации, Виктор Федорович оценил Голодомор в Украине как трагедию народов всего бывшего СССР. Эту трактовку «бескорыстные российские друзья» используют уже не первый год, видимо, решили поделиться со своим украинским другом. Парламентариев из оппозиции Янукович пожурил за дефицит этики. Видимо, Виктор Федорович готовится преподать урок политического поведения в части многовекторности и умения угадывать заветные желания своих политических партнеров.

Пока же уроки большой политики для украинских партнеров проводит российский премьер Владимир Путин. Не успел Владимир Владимирович в Киеве предложить тесную координацию наших стран в атомной отрасли, как в Сочи на встрече с Николаем Азаровым высказался «экспромтом» за объединение «Нафтогаза Украины» и «Газпрома». Наверное, Путин не зря в свое время занимался дзюдо, и привык противника дожимать, пусть и на геополитическом татами. Официальный Киев выдавил из себя заявление о готовности обсуждать предложения российского премьера, хотя при таком раскладе в энергетической сфере с самостоятельной политикой можно попрощаться раз и навсегда. Даже любопытно, проявится ли у лидеров украинской власти некий амбициозно-болевой порог, или она позволит нашим соседям из России продолжать парадный марш по любимым мозолям?

Тем временем Юлия Тимошенко высказалась и против ратификации, и против сдачи «Газпрому» энергетических интересов Украины. Как и полагается опытному политику, лидер БЮТ предлагает собственную позитивную программу: роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов. К сожалению для Юлии Владимировны, законных оснований для переизбрания парламента нет, а Виктор Федорович, в отличие от Виктора Андреевича, еще год назад отказался идти у нее на поводу. Если говорить предметно, то Тимошенко впору менять подходы к политической деятельности. Вождю «бело-сердечных» следует покинуть формат предвыборной кампании и готовиться к затяжному противостоянию, требующему не только ресурсов, но и надежных партнеров. Заполучить их (за исключением Виктора Ющенко, патологически не желающего искать общий язык с Тимошенко) Юлия Владимировна может только путем реального диалога, а не использования для удовлетворения своего самолюбия массовки из лидеров «диванных партий».

Евгений Магда