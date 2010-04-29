Киевские депутаты требуют от ВР денонсировать харьковские соглашения

Киевский БЮТ собрал 33 подписи под обращением депутатов Киевского городского совета к народным депутатам Украины с требованием на пленарном заседании парламента 11 мая принять закон о денонсации антигосударственного Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Под соответствующим обращением подписались все 32 депутата фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете и один депутат от фракции Блока Виталия Кличко Людмила ЗАКРЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

«Необходимость такого призыва связана с позицией граждан Украины, которые выразили свое неприятие продлению договора пребывания Черноморского флота России на территории нашего государства митингом под стенами Верховной Рады, и 100 тысячами подписями, сбор которых продолжается во всех регионах Украины», - говорится в обращении к Верховной Раде.

Депутаты Киевсовета акцентировали внимание на умышленном игнорировании Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ мнением населения и политических сил, а также на дерзком применении силовых действий.

«Управление страной в ручном режиме новоизбранным Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ недопустимо, но очевидно. Подтверждением этого является Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины до 2042 года, которое была принято единолично, в интересах отдельных людей другого государства и вопреки Конституции Украины», - считают депутаты Киевсовета.

Киевский БЮТ напомнил, что Президент В.ЯНУКОВИЧ нарушил статью 17 Конституции Украины «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины», в соответствии с которой на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.

Депутаты выразили свое возмущение по поводу событий в парламенте 27 апреля во время принятия закона о ратификации этого соглашения, которые увидел весь мир. «Такое поведение и способ принятия решений не красит ни депутатов, ни власть предержащих, ни Украину в целом», - говорится в обращении, которое будет передано каждому из 450 народных депутатов Украины.