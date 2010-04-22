Оппозиция заблокирует ВР, чтобы не допустить ратификацию договоров

Депутатская группа «За Украину!» вместе с другими оппозиционными силами будет блокировать парламентскую трибуну, чтобы не допустить ратификации Верховной Радой «харьковского пакта», подписанного Президентами Украины и России Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Об этом УНИАН заявил народный депутат, лидер депгруппы Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили в пресс-службе партии “За Украину!”.

По его словам, «это решение мы приняли после консультаций с оппозиционными силами в парламенте». В.КИРИЛЕНКО убежден, что каждый оппозиционный депутат лично должен принять участие в блокировании трибуны.

Он напомнил, что партия «За Украину!» инициирует Национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на подписание «харьковского пакта».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что партия призвала народных депутатов от Блока Тимошенко и «Нашей Украины - Народной самообороны», которые стали участниками коалиции «тушек», выйти из состава коалиции.

Также В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «За Украину!» обратилась к местным советам выступить с протестами на внеочередных заседаниях против харьковского пакта. «Тернопольский областной совет уже дал свою оценку антиукраинским действиям ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул председатель партии «За Украину!».

Как сообщал УНИАН, спикер Государственной думы России Борис ГРЫЗЛОВ заявлял, что Госдума РФ и Верховная Рада Украины 27 апреля могут синхронно ратифицировать соглашение, которое продлевает базирование Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

«Мы договорились, что российские и украинские парламентарии будут стремиться провести синхронную ратификацию этого соглашения. Думаю, что это может произойти уже во вторник», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

Он сообщил, что обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.