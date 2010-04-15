У Тимошенко говорят, что пускать кредиты МВФ на социалку - неправильно

Кредиты Международного валютного фонда должны направляться не на выполнение социальных обещаний Президента, а на повышение конкурентоспособности страны.

Такое мнение в интервью газете «Дело» высказала народный депутат от БЮТ, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Заемные средства – не ресурс для проедания: они не должны направляться на выполнение социальных обещаний президента. Это шанс на обновление страны, и нельзя забывать, что деньги нужно будет отдавать и эффективность использования ресурса имеет большое значение», - заявила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сейчас жизненно необходимо повышать конкурентоспособность страны: развивать инфраструктуру, модернизировать госпредприятия и ЖКХ.

«Речь не может идти о краткосрочных антикризисных мерах: как в прошлом году, когда мы спасли металлургов и химиков от банкротства (теперь они, входя в рабочий режим, должны спасти не только себя, но и гарантировать стабильность в стране). В этих условиях подход должен кардинально измениться: с краткосрочных мер на разработку стратегической программы повышения конкурентоспособности украинской экономики», – подчеркнула глава комитета промполитики.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что за 18 лет независимости было утеряно слишком много времени, и сегодня необходимо использовать каждую возможность, чтобы экономика развивалась. «Мы готовы поддерживать обещания, которые давал Президент в предвыборной гонке по социальным гарантиям: в частности, у него должна быть возможность реализовать программу борьбы с бедностью. Мы за то, чтоб люди получали больше, но мы хотим понимать источники финансирования», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.