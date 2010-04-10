Соболезнования в связи с гибелью Качинского выразили лидеры Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Польши Леха Качинского.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«С большой печалью и невыразимой болью в Украине восприняли трагическое известие об авиакатастрофе самолета, на котором находились Президент Республики Польша Л.Качинский с женой и представители политического и духовного руководства государства”, - говорится в заявлении.

Как отмечается в соболезновании, “в час глубокой печали мы разделяем тяжелую боль утраты дружеского польского народа и скорбим с семьями погибших”.

В.ЯНУКОВИЧ от имени народа Украины и от себя лично передал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших и всему польскому народу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ направил правительственную телеграмму-соболезнование председателю Совета министров Республики Польша Дональду ТУСКУ в связи с трагической гибелью Президента Польши Леха Качинского. И передал слова поддержки семьям погибших.

Также соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО выразила лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, обнародованном на ее официальном сайте.

«Выражаю самые глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня под Смоленском. Это страшная трагедия, которую трудно понять и невозможно осознать. Даже одна жизнь является бесценной», - говорится в заявлении.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, еще более трагично, когда уходят люди, которые определяют лицо Европы и мира.

“Именно таким человеком был Президент Польской Республики Лех КАЧИНЬСКИЙ - настоящий патриот Польши и друг Украины. Хочу выразить соболезнования близким и родным погибших. Склоняю голову в скорби вместе с польским народом, понесший непоправимую утрату”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Смоленской области при заходе на посадку в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 Президента Польши, на борту которого находились Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ и его супруга.

По данным прокуратуры РФ, на борту самолета находились 132 человека.

Вместе с тем МИД Польши сообщил о 88 пассажирах самолета.