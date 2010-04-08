Тимошенко: Межигорье останется заповедником... абсолютного хамства

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что решение правительства Николая АЗАРОВА об отмене решения о предоставлении резиденции "Межигорье" статуса заповедника является признаком беспрецедентного пренебрежения к собственной стране.

Соответствующий комментарий Ю.ТИМОШЕНКО размещен на ее официальном сайте.

"Что здесь можно еще сказать? Кажется, и так всем все ясно. Но, самое главное: невзирая на вчерашнее постановление правительства АЗАРОВА, "Межигорье" все же останется в истории Украины заповедником... Заповедником абсолютного хамства, патологической жадности и беспрецедентного пренебрежения к собственной стране, к людям... А справедливость... Справедливость подождет. Надеюсь, недолго", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, решение правительства Н.АЗАРОВА также свидетельствует о том, какую программу новоизбранный Президент страны начал реализовывать.

"Наконец, Виктор ЯНУКОВИЧ начал выполнять свою программу "Украина для людей". И вся страна увидела, для каких именно людей. Начать, он, как водится, решил с себя. Правительство АЗАРОВА отменило предыдущее постановление нашего правительства о предоставлении "Межигорью" статуса государственного историко-культурного заповедника. Иначе говоря, государственная резиденция "Межигорье", которая по площади почти равняется Монако, вчера была возвращена ЯНУКОВИЧУ", - добавила лидер оппозиции.

"В свое время, во время проведения президентской избирательной кампании, некоторые люди советовали мне: зачем ты давишь на ЯНУКОВИЧА в вопросе "Межигорья"? – Ты представляешь, что будет, если он выйдет на пресс-конференцию и публично откажется от резиденции? – Это же сразу даст ему дополнительно 10% голосов... Но я достаточно хорошо изучила психологию таких людей и знала, что с этой стороны никакой угрозы не существует. ЯНУКОВИЧ скорее откажется баллотироваться на должность Президента, чем от лакомого куска земли", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Н.АЗАРОВА на заседании 7 апреля отменило решение предыдущего состава Кабинета министров от 16 сентября 2009 года относительно принятия постановления о государственном историко-культурном заповеднике "Межигорьяе.

"Отменено протокольное решение, там не было ни постановления, ни распоряжения Кабинета министров. Там не было никакого нормативного акта принято на то время, просто была напряжена эта ситуация в политическом русле, и тогда не было принято никакого постановления", - сказал министр охраны окружающей природной среды Виктор БОЙКО.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украину Андрей КЛЮЕВ добавил, что решение правительства Ю.ТИМОШЕНКО отменено как незаконное. "Это просто был популизм", - заметил он.

Справка УНИАН. 26 августа 2009 года правительство Ю.ТИМОШЕНКО приняло решение о возвращении в государственную собственность резиденции "Межигорье", где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов, нынешний Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ. Правительство поручило Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции "Межигорье" в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции "Межигорье".

16 сентября Кабинет министров предоставил территории резиденции "Межигорье" статус историко-культурного природного заповедника.