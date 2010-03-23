Шуфрич просит по требованию спасателей все бросать и бежать

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ призывает граждан строго придерживаться всех указаний работников МЧС на тех территориях, где существует угроза наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Если представители местных властей или МЧС будут требовать покинуть помещение, то это нужно делать немедленно», - сказал Н.ШУФРИЧ, подчеркнув при этом, что, к сожалению, опыт предыдущих наводнений свидетельствует о совершенно другом отношении людей, особенно преклонных лет, к требованиям спасателей.

«Люди должны осознать серьезную опасность для своей жизни и жизни своих близких», - отметил министр.

Н.ШУФРИЧ добавил, что в местах, где, возможно, будет массовое отселение, будут дежурить подразделения МЧС, которые обеспечат контроль над покинутыми домами, чтобы сделать невозможными случаи мародерства.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Н.ШУФРИЧ сообщил нашему агентству, что наводнение угрожает тринадцати регионам Украины и Киеву.

Для оперативного реагирования в МЧС создано 8 оперативных региональных подразделений, в которых сконцентрировано 46925 человек, из которых 21620 – это спасатели, а остальные – работники Министерства обороны, Министерства транспорта, других ведомств. Также для быстрого реагирования в этих регионах сосредоточено почти 3,5 тысяч единиц специальной техники, свыше 60 плавсредств, на дежурстве находится 6 вертолетов и три самолета Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По словам Н.ШУФРИЧА, на минувшей неделе на Киевское водохранилище было переправлено два теплохода-ледокола, которые сегодня начал свою работу для освобождения территории водохранилища от сплошного ледового поля с целью минимизации давления льда во время ледохода на тело дамбы и дать доступ кислорода для рыбы.

Кроме того, на каскаде днепровских гидроэлектростанций будет действовать 22 таких теплохода.

Сегодня по всей территории Украины несут дежурство пиротехнические группы, которые осуществляют подрыв ледовых полей.

«Ситуация не простая, но сегодня для паники никаких предпосылок нет», - заверил Н.ШУФРИЧ.