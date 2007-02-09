Антикризисная коалиция отказалась ограничивать тарифы на ЖКХ

Верховная Рада Украины отказалась ограничить размер возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего законопроекта «О жилищно-коммунальных услугах» в первом чтении проголосовали 198 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, не поддержали принятие соответствующего проекта закона фракция Партии регионов (0 голосов) и фракция КПУ (0 голосов).

Кроме того, за принятие данного законопроекта проголосовали только 2 народных депутата из фракции СПУ и 2 внефракционных народных депутата. За принятие законопроекта проголосовали 118 членов фракции БЮТ и 76 - фракции «Наша Украина».

Проектом закона, разработанным лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и членом фракции БЮТ Ольгой БОДНАР, предлагалось ограничить размер возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и на установление непосредственной зависимости такого повышения от темпов увеличения средней зарплаты работников промышленности.

Проектом также предусматривалось предоставление центральному органу исполнительной власти по вопросам регулирования электроэнергетики права формировать государственную политику в установлении тарифов на услуги по центральному отоплению, водоснабжению и водоотводу.

Кроме того, предлагалось, чтобы уровень повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превышал темпов роста средней зарплаты работников, занятых в отраслях экономики за последний календарный год. Проектом закона также предусматривалось, что сумма, оплаченная за жилищно-коммунальные услуги, не может превышать 20% от совокупного дохода каждой конкретной семьи.

При этом лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, представляя этот законопроект, отметила, что во время подготовки ко второму чтению эта сумма может быть уменьшена с 20 до 10%.

ВР Украины также отказалась направить данный проект закона на доработку. В частности, такое предложение поддержали 224 народных депутата из 433, зарегистрированных в сессионном зале.