Почему, собственно, Владимир Огрызко?

Потому, что он по духу и букве – второй Тарасюк, и внешний вектор, который четко определен, будет «без глупостей». Потому, что на этой кандидатуре настоял экс-министр. Потому, что он вполне может устроить коалицию, когда будут идти торги по другим вопросам… А может быть, он просто – технический кандидат, и его представление это такая полуходовка? Если убрать дипломатические реверансы, приблизительно так реагировали эксперты и политики на наш вопрос, почему Президент внес на должность министра иностранных дел Владимира Огрызко.

В вопросе, кто будем министром иностранных дел, особой интриги не было. Огрызко называли одним из трех вероятных преемников Тарасюка (на ряду с Александром Чалым и Константином Грищенко).

Журналистам он запомнился достаточно четкими формулировками. «Россия должна платить за базирование ЧФ по рыночным ценам» (прошлогодняя февральская подкомиссия Ющенко–Путин); «все объекты гидрографии являются собственностью украинской стороны – это те вещи, которые являются объективными и которые, собственно, не могут быть предметом обсуждений» (тогда же по поводу маяков); «Официальный Киев считает, что СНГ все больше теряет свою привлекательность: из структуры, которая могла бы заниматься делами, она превращается в структуру, которая занимается социально-экономическими проблемами. Нас интересуют реальные вещи» (май 2006 года, после завершения двусторонних российско-украинских консультаций по проблеме Черноморского флота); «За Европейским Союзом есть небольшой долг: Украина сделала уникальный шаг – мы отменили визы для граждан Европейского Союза, и надеемся, что уже в ближайшее время мы сможем сказать нашим гражданам, что мы сделали серьезный шаг вперед» (интересно, что о долге ЕС перед Украиной Владимир Огрызко напомнил как раз на День Европы, проводимом в Харькове в прошлом году).

Владимир Огрызко

Владимир Огрызко родился 1 апреля 1956 года в Киеве. В 1978 году окончил Киевский Госуниверситет им. Тараса Шевченко, специалист по международным отношениям, референт-переводчик с немецкого языка. В МИД Украины – с 1978 года. С 1978 по 1992 годы – прошел путь от атташе отдела прессы МИД УССР до советника отдела политического анализа и координирования МИДа уже независимой Украины. В 1992 – 1993 годах – советник на должности советника-посланника Посольства Украины в ФРГ. В 1993 – 1994 годах – советник-посланник Посольства Украины в Австрии.

В 1996 – 1999 гг. – руководит управлением внешней политики и главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации Президента Украины (Леонида Кучмы).

В 1999 – 2004 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии и Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. В 2004 – 2005 гг. – посол по особым поручениям управления евроатлантического сотрудничества МИД Украины (сейчас это – департамент НАТО). С февраля 2005 года – первый заместитель министра. Дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины (с 1996 год).

О том, почему внесена кандидатура первого зама Бориса Тарасюка и о вероятности его прохождения УНИАН опросил экспертов.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора центра Разумкова:

Внесение кандидатуры Владимира Огрызка было логичным. Президент исходит из того, что нужно сохранить преемственность стратегии и тактики внешней политики. Во многом позиции Владимира Огрызко совпадают с позициями Бориса Тарасюка. Кроме того, это снимает ряд вопросов в преемственности работы ведомства, и, думаю, сохраняет возможность планового перехода к новому руководству без каких-то резких потрясений в самом министерстве. Конечно, Президент исходил из своего видения внешнеполитических приоритетов, и, видимо, позиции Владимира Огрызко совпали с его позициями. Тем не менее, это будет непростая кандидатура для прохождения в парламенте именно исходя их схожести подходов Огрызко и Тарасюка. Основным фактором внесения именно этой кандидатуры (а я напомню, что звучали имена трех кандидатур: Владимира Огрызко, Александра Чалого и Константина Грищенко) было то, что Президент ориентировался на дипломата и профессионала. Второй вопрос связан с политическими подходами. Внешнеполитические взгляды Огрызко известны. И третье, я полагаю, что это кадровый совет самого Бориса Ивановича.

Что касается перспективы прохождения Владимира Станиславовича. Представители коалиции говорят, что они поддержат ту кандидатуру, которую внесет Президент. Но в реальности постоянно идут торги между премьером, Президентом и спикером парламента. И если эта кандидатура вносилась отвлеченно, вне других контекстов, то прохождение ее будет достаточно сложным.

Если она будет рассматриваться в ближайшие дни, то голосование будет позитивным. Коалиции, исходя из последних заявлений, должна поддержать Владимира Станиславовича, с другой стороны, им будет трудно объяснять, почему же в таком случае они отправили в отставку Тарасюка. Ведь принципы и приоритеты этих двух дипломатов во многом совпадают.

Дмитрий Выдрин, политолог, народный депутат от БЮТ:

Я не знаю, почему Огрызко. Мне казалось, что на эту должность будет внесен политик, поскольку давно заявлено, что министр сейчас в Украине – это политическая фигура. А Огрызко не является политической фигурой. И в этом смысле его кандидатура – это нарушение неких новых зарождающихся правил. Реакция парламента в данной ситуации будет похожей на реакцию Вассермана (реакция Вассермана применяется при диагностике сифилиса. – Авт.). Если будет негативная реакция парламента, для самого Огрызко это будет намного лучше, чем позитивная реакция, поскольку он – инородное тело и по отношению к Кабмину, и в отношении геополитических взглядов руководителей правительства. И для самого Огрызко было бы лучше не пройти через голосование коалиции. Позитивное голосование – это плохо для его долгосрочной карьеры, но если ему достаточно десятиминутной карьеры, то он может идти в пакете с какими-то дополнительными предложениями. Просто так без дополнительных обещаний и условий он через парламент не проходит.

Виктор Небоженко, политолог:

Не знаю, почему Огрызко. Думаю, что он не пройдет. Пока шансов у него мало. Может быть, его внесение – это полуходовка. Но теперь Александр Чалый обижен. Если впереди вопроса о его назначении в повестке будут идти вопросы об изменении законов о Кабмине, об оппозиции, то тогда будет понятно, пройдет ли Владимир Станиславович и почему. А если эти вопросы не стоят, то все, что я могу сказать: веселая страна, чью историю, как говорил Мельниченко, нельзя читать без брома.

Маша Мищенко, фото Александра Синицы / УНИАН

См. также Аргументы Президента Украины