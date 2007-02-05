Почему, собственно, Владимир Огрызко?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил парламенту кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел с учетом необходимости преемственности внешнеполитического курса государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на брифинге.

По словам В.ЮЩЕНКО, принимая решение относительно В.ОГРЫЗКО, он исходил из того, что он является заместителем министра иностранных дел. «Это человек, имеющий большой опыт работы в системе Министерства иностранных дел, дипломатических миссий, человек патриотичный, человек являющийся безукоризненным профессионалом. Я думаю, что это один из лучших дипломатов, которых воспитала украинская школа за годы независимости», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также важным фактором, по словам Президента, является то, что В.ОГРЫЗКО был заместителем экс-министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА и в курсе всех ключевых внешнеполитических процессов. «Человек, который осуществляет в последние 2-3 года этот курс, и преемственность политического курса в этом плане является достаточно полной и профессиональной. Это ключевые преимущества, по моему мнению, которыми владеет ОГРЫЗКО».

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что парламент поддержит эту кандидатуру. По его словам, уверенности в этом ему добавляют заявления премьер-министра, лидеров депутатских фракций.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представления о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.

Планируется, что ВР рассмотрит вопрос о назначении В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел 8 февраля.

Справка УНИАН. В.ОГРЫЗКО родился в 1956 году. Состоял в должности первого заместителя министра иностранных дел с марта 2005 года. Является главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, представителем Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол. Владеет английским и немецким языками.

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