Партия регионов заявляет о взломе из-за рубежа сервера "Укртелекома"

В Харьковской области зафиксированы случаи поквартирного обзванивания избирателей, целью которых был саботаж выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове заявили депутаты Харьковского областного совета от Партии регионов Сергей ПЕТРЕНКО и Виктория ЛУКАШОВА.

«В 16.02, по непроверенным данным, из-за рубежа состоялось вмешательство в сервер «Укртелекома», и на телефоны избирателей стали поступать звонки, в которых автоответчик призывал поставить галочку напротив ЯНУКОВИЧА и вычеркнуть фамилию ТИМОШЕНКО», - сказал С.ПЕТРЕНКО.

По словам С.ПЕТРЕНКО, это сделано для того, чтобы, испортив бюллетени, отнять голоса у кандидата на пост президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку подобные звонки зафиксированы в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях, где «за ЯНУКОВИЧА голосуют в соотношении пять к одному в пользу ЯНУКОВИЧА».

С.ПЕТРЕНКО подчеркнул абсурдность обвинений в адрес Партии регионов в ведении такой деятельности.

«Здесь еще высвечивался телефон избирательного штаба Партии регионов, то есть мы, делая тайно, заявляли открыто о том, что мы причастны к этой акции», - отметил он.

По словам В.ЛУКАШОВОЙ, технически установлено, что из офиса Партии регионов звонки не исходили, и этот факт задокументирован.

По словам С.ПЕТРЕНКО, в Харьковской области было зафиксировано 6702 звонка протяжностью 23 секунды каждый с интервалом 3 секунды.

«Мы обратились с соответствующим заявлением в Службу безопасности Украины. Существует криминальная ответственность за такие деяния, статья 361 Уголовного законодательства: незаконное вмешательство в работу электронных систем», - отметил депутат.

С.ПЕТРЕНКО подчеркнул, что СБУ обязана возбудить уголовное дело по этому факту на основании части второй статьи 361 УК Украины.