Ющенко и Тимошенко вместе возложили цветы к памятнику Героям Крут
09:54, 29 января 2010Политика
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Литвина не было
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО возложили цветы к памятнику Героям Крут в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов также приняли участие глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ, первый заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не принимал участия в церемонии.
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