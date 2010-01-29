Ющенко и Тимошенко вместе возложили цветы к памятнику Героям Крут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО возложили цветы к памятнику Героям Крут в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов также приняли участие глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ, первый заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО, министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не принимал участия в церемонии.